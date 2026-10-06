Акции Совкомбанка резко выросли после новости об увеличении выкупа ценных бумаг

20 июня Совкомбанк сообщил, что его дочерняя компания «Совкомбанк страхование жизни» запускает программу выкупа акций материнской кредитной организации на Мосбирже. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, заявили в банке. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.