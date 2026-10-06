Акции Совкомбанка резко выросли после новости об увеличении выкупа ценных бумаг
Акции ПАО «Совкомбанк» выросли более чем на 3% после сообщения о том, что кредитная организация повысит размер выкупа собственных акций с 2 млрд до 3 млрд руб. в квартал.
На максимуме акции стоили 10,13 руб. По состоянию на 13:39 мск их стоимость составляет 10,02 руб., что на 3,09% больше цены закрытия предыдущего дня.
За неделю акции Совкомбанка выросли на 8,32%. За год они потеряли в стоимости 19,19%.
Совкомбанк принял решение о выкупе большего количества акций из-за того, что менеджмент кредитной организации считает оценку их на рынке заниженной.
20 июня Совкомбанк сообщил, что его дочерняя компания «Совкомбанк страхование жизни» запускает программу выкупа акций материнской кредитной организации на Мосбирже. Покупки будут проходить через биржевой стакан по заранее заданному алгоритму, заявили в банке. Объем покупок в один торговый день составит не более 10% среднедневного объема торгов акциями Совкомбанка.