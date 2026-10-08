Греф посоветовал «не жадничать» компаниям перед IPO

Глава Сбербанка отметил, что иногда после первичного размещения бумаги попадают в разряд «нелюбимых» и потом их не вытащить из этой «ямы». Компания должна заботиться о своих инвесторах, подчеркнул Греф. «Не надо жадничать <...> Если ты выходишь на IPO, ты должен понимать, что это большая ответственность», – сказал он.