Греф посоветовал «не жадничать» компаниям перед IPO
Цена первичного размещения акций должна быть компромиссной, если компания планирует расти после IPO, заявил глава «Сбера» Герман Греф на инвестиционном форуме «Настоящее – будущее».
Глава Сбербанка отметил, что иногда после первичного размещения бумаги попадают в разряд «нелюбимых» и потом их не вытащить из этой «ямы». Компания должна заботиться о своих инвесторах, подчеркнул Греф. «Не надо жадничать <...> Если ты выходишь на IPO, ты должен понимать, что это большая ответственность», – сказал он.
3 июня в рамках ПМЭФа заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказывал, что среди кандидатов на выход на IPO находятся 20 российских компаний.
Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщал, что Банк России ожидает роста числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики.