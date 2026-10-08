Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,681+0,02%CHKZ15 150-0,66%ABRD115,4-0,86%IMOEX2 407,56+3,72%RTSI893,28+3,72%RGBI111,45+0,81%RGBITR767,5+0,89%
Главная / Инвестиции /

Греф посоветовал «не жадничать» компаниям перед IPO

Наталья Захарова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Цена первичного размещения акций должна быть компромиссной, если компания планирует расти после IPO, заявил глава «Сбера» Герман Греф на инвестиционном форуме «Настоящее – будущее».

Глава Сбербанка отметил, что иногда после первичного размещения бумаги попадают в разряд «нелюбимых» и потом их не вытащить из этой «ямы». Компания должна заботиться о своих инвесторах, подчеркнул Греф. «Не надо жадничать <...> Если ты выходишь на IPO, ты должен понимать, что это большая ответственность», – сказал он.

3 июня в рамках ПМЭФа заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков рассказывал, что среди кандидатов на выход на IPO находятся 20 российских компаний.

Глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута сообщал, что Банк России ожидает роста числа первичных размещений акций на российском рынке во втором полугодии 2026 г. из различных отраслей экономики.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь