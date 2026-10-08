ЦБ: бюджетные ограничения вряд ли позволят допстимулы для рынка акций
Жесткие бюджетные ограничения вряд ли позволят государству дополнительные расходы для стимулирования новых сделок на рынке акционерного капитала. Такое мнение высказал первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
Такие стимулы могли бы стать «дополнительным толчком для эмитентов выходить на рынок» даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры или высокой долговой нагрузки. По словам Чистюхина, у бюджета все в приоритете, а «этот приоритет уже впихнуть практически некуда».
«Я понимаю, что здесь любое такое финансовое вспоможение играло бы положительную роль. Мы, по крайней мере, продолжаем эту тему во всех своих обращениях, письмах, взаимодействии, в первую очередь с Минфином, с рядом других ведомств», – заявил первый зампред Банка России общественного обсуждения проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее Чистюхин заявил, что криптовалюту не стоит рассматривать как панацею или «золотой билет» для инвестиций. Криптовалюта – высокорискованный и ненадежный финансовый инструмент, с которым можно работать только при понимании его природы и связанных с ним рисков, считает Чистюхин: тогда она может занять определенное место в составе диверсифицированного портфеля.
19 июня председатель регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что Центробанк не видит оснований для поддержки фондового рынка путем покупки активов.