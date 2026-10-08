ЦБ: бюджетные ограничения вряд ли позволят допстимулы для рынка акций

«Я понимаю, что здесь любое такое финансовое вспоможение играло бы положительную роль. Мы, по крайней мере, продолжаем эту тему во всех своих обращениях, письмах, взаимодействии, в первую очередь с Минфином, с рядом других ведомств», – заявил первый зампред Банка России общественного обсуждения проекта Основных направлений развития финансового рынка на 2027–2029 годы (цитата по «Интерфаксу»).