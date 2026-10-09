Акции «Глоракса» за два дня выросли более чем на 25%
Акции ПАО «Глоракс» за два дня выросли больше чем на 25% после одобрения акционерами реорганизации в форме присоединения НТВО.
По состоянию на 10:40 мск акции на Мосбирже торгуются по 41,21 руб. Разница с предыдущим днем составляет 7,6%.
Ценные бумаги «Глоракса» начали активно расти 7 октября ориентировочно в 14:30 мск. В 9:00 мск 9 октября они достигли пика в 43,48 руб.
7 октября акционеры ПАО «Глоракс» одобрили присоединение ООО «Специализированный застройщик НТВО». Доли в уставном капитале НТВО, принадлежащие «Глораксу», подлежат погашению, отмечалось в документе. Уставный капитал «Глоракса» в результате реорганизации не изменится.
После этого акции «Глоракса» подскочили почти на 15%. На пике котировки достигли отметки 38,8 руб. за бумагу.