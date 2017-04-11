Фестиваль «Золотая маска» привез в Москву спектакль Льва Додина «Гамлет»

Лев Додин, художественный руководитель «МДТ – Театра Европы», сочинил своего «Гамлета». Буквально переписав пьесу. Спектакль получился относительно короткий, потому что заново выстроенный (и частично дополненный другими авторами) текст весь подчинен главной идее.

Взяв на роль Гамлета премьера театра Данилу Козловского, большого, красивого, чувственного мужчину, Додин сразу изменил привычному прочтению Шекспира, у которого по традиции принц оказывается нерешительным и сомневающимся. Гамлет Козловского не сомневается, он обличает. Он маниакальный обличитель, и объект его гнева – новый король, Клавдий, муж матери. Клавдий – его личный враг, и, кроме него, Гамлета больше ничего не интересует, он ни на что не может отвлечься, краткие мгновения близости с Офелией (Елизавета Боярская) напрасно одаряют ее надеждой: любимый не видит и не слышит ничего иного, ему интересен только Клавдий, которого он преследует с настойчивостью овода.

Никакие попытки достучаться до Гамлета не удаются: в его голове уже все сложилось, схема понятна и совершенно неизменна. Так же невозможно избавиться от его нападок, он возвращается и жалит, в гневе и ярости черпая энергию. Чем дальше, тем маниакальнее становится его поведение, так что к финалу он почти невменяем.

Сюжет спектакля не совпадает с сюжетом пьесы: по версии Додина, Гертруда, мать Гамлета, всю жизнь страдала под пятой мужа-тирана, под личиной героя и победителя скрывавшего тяжелый и деспотичный характер. Не имея возможности открыто противостоять мужу, она изменяла ему с его братом Клавдием, у которого совсем другой характер, гибкий и сочувствующий. Как только муж умер (нет никаких свидетельств тому, что он был убит), она немедленно вышла замуж за любовника и пытается быть с ним счастлива, ввести более цивилизованные порядки, очеловечить и гуманизировать страну. Но ее сын, который отсутствовал, поскольку учился в университете, возвращается в Данию. Трон, на который он мог бы претендовать как наследник, занят дядей. У Гамлета в мозгу немедленно возникает схема: дядя-узурпатор, убийца, осквернивший супружеское ложе отца, ничтожество, завладевшее всем, что Гамлету дорого, – страной, троном, матерью.

«Гамлет» Тарковского В 1977 г. Андрей Тарковский поставил «Гамлета» в «Ленкоме». В его спектакле порочный, но живой мир противопоставлялся холодному рациональному Гамлету, из гуманных соображений наворотившему гору трупов. Гамлет Солоницына был холоден, Гамлет Козловского – горяч, но пламя его столь же убийственно, как и рациональный расчет хладнокровного мстителя. Тот Гамлет в финале поднимал каждого из убитых, протягивая руку в знак примирения и прощения в другом мире. Нынешний Гамлет не делает таких попыток. Его заколоченный и покрытый рубероидом погост остается безмолвным. Дальнейшее – молчание.

Попытки унять воображение принца не удаются. Мать (ее играет Ксения Раппопорт) первая понимает, что ее сын продолжает линию отца. Что он столь же деспотичен, агрессивен и, следовательно, опасен. Мягкий и послушный жене Клавдий пытается найти компромисс, но не тут-то было. Гамлет становится агрессивен. Он пишет пьесу актерам, обличительный памфлет, куда вошли и речи призрака, и монолог короля из шекспировского текста. Грубые наскоки терпеть невыносимо, Клавдий не умеет постоять за себя, не умеет защищаться. В порыве гнева Гамлет яростно забивает Полония-Лаэрта, царедворца и брата Офелии, принимая его за короля. Это первое из реальных убийств запускает колесо насилия. Гамлета отправляют в Англию, но он возвращается. За это время Гертруда и Клавдий убивают Офелию, которая, лишившись рассудка с горя, повторяет Гамлетовы обвинения.

Это злодейство лишает их энергии, они больше не сопротивляются, обвинения Гамлета теперь не беспочвенны, и король с королевой принимают яд.

Гамлет в безумной пляске радуется своей победе: он вернул себе страну и корону, но, когда истерика заканчивается, понимает, что жить ему теперь незачем, все его существо было подчинено ненависти и обличению, но он уничтожил свой мир, он один, и одному не нужна ни жизнь, ни трон.

Нужно еще упомянуть, что одеты все персонажи в современные костюмы, действие происходит на строительных лесах, а пришедший на смену Гамлету Фортинбрас вещает с экрана телевизора. Но современность тут не особо существенна, куда важнее присутствие троих артистов, старых знакомых Гамлета (Сергей Курышев, Игорь Иванов и Сергей Козырев), рассказывающих ему о том, как старый театр теперь теснят молодые. Молодые требуют кардинальных перемен и не понимают, что, разрушая устои, рушат и свое будущее. Как кажется, именно эта идея является главной рифмой к основному сюжету.

Обличение деструктивно, оно меняет сознание, лишая мир аромата. Остаются лишь доски, которые закрывают могилы, и железный каркас, с которого сорвали все покровы.