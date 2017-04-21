Письма и дневники Флобера, Пруста и Гюго выставят на торги в Париже

Труд Галилея Discorsi, изданный еще при жизни астронома в 1638 году

Наиболее дорогим среди 230 лотов является труд Галилея Discorsi, изданный еще при жизни астронома в 1638 году

В Париже 26 апреля Pierre Bergé and Associés совместно с Sotheby’s устраивают аукцион в отеле Drouot. На аукционе будут представлены старинные книги, письма и личные дневники известных французских писателей - всего 230 лотов, как пишет британская газета The Guardian. Книги и рукописи, выставленные на продажу, принадлежат известному европейскому коллекционеру Жану Бонну.

Выставленные на продажу лоты - это только часть коллекции Бонна, которого принято считать величайшим коллекционером французской литературы в мире, пишет газета. Бонн коллекционирует редкие издание последние 50 лет. Причина продажи заключается в том, что Бонн хочет упорядочить коллекцию и сконцентрироваться только на французской литературе.

«Мне немного грустно» продавать труд Галилея. Коллекционер считает, что книга может быть продана не менее чем за 700 000 евро (585 000 фунтов). «Это замечательная книга, и лучшая копия, которую я когда-либо видел», - заявил он. Но, по его словам, она выбивается из коллекции, так как это «научная книга, а не французская литература». Речь идет о научном труде астронома Галилео Галилея «Беседы и математические доказательства двух новых наук» (Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze). Издание вышло в 1638 г., еще при жизни автора. Книга считается очень редким экземпляром и наиболее дорогим лотом из всех, что выставлены на продажу.

Помимо труда Галилея на продажу будут выставлены письма и дневники Гюстава Флобера, Виктора Гюго и Марселя Пруста. Наибольший интерес у коллекционеров может вызвать письмо Флобера, написанное в 1857 г. в защиту романа «Госпожа Бовари». Во Франции роман Флобера подвергался жесткой критике, писателя обвиняли в непристойности. «Я не писал для молодых девушек, я писал для мужчин и литературы», - объяснял соотечественникам Флобер. Письмо, которое выставляется на продажу, было направлено автором в суд, рассматривавший дело, возбужденное в отношении Флобера и издателей по обвинению в оскорблении «общественной нравственности». Письмо в защиту романа Флоберу запретили публиковать на страницах французской прессы.

pba-auctions.com Обложка научного труда Галилео Галилея 1/7 pba-auctions.com Письмо Гюстава Флобера к возлубленной Луизе Коле 2/7 pba-auctions.com Письмо Гюстава Флобера в защиту романа «Госпожа Бовари» 3/7 pba-auctions.com Записки Гюго, в которых он описывает спиритические сеансы 4/7 pba-auctions.com «Идиот в семье. Гюстав Флобер с 1821 до 1857 года» - последняя фундаментальная работа Жана-Поля Сартра 5/7 pba-auctions.com Письма Марселя Пруста 6/7 pba-auctions.com Гюстав Флобер «Госпожа Бовари» 7/7

Но не все лоты в коллекции «имеют высокие литературные достоинства». Как пишет британская газета, письма между Флобером и его возлюбленной Луизой Колой иллюстрируют только личные отношения и не касаются творчества писателя.

На продажу также выставляют записки Гюго, которые он писал во время ссылки на острове Гернси. В них Гюго описывает, как проводятся спиритические сеансы. Из-за этих записей наследники писателя после его смерти долгие годы не показывали общественности личные дневники Гюго.

Наиболее забавным лотом Бонн считает письмо Марселя Пруста, написанное к сыну домовладельца. В письме Пруст пожаловался на слишком тонкие стены дома и плохую шумоизоляцию комнат. «Каждые два дня за перегородкой соседи занимаются любовью с таким безумием, которому я начинаю завидовать», - говорится в письме Пруста.

Комментируя продажу части коллекции, Бонн заявил, что он мечтает приобрести редкий сборник стихотворений Луизы Лаба 1555 г. выпуска. Бонн начал собирать коллекцию в возрасте 9 лет. Автором первой книги, которую он купил, был писатель и сатирик эпохи Возрождения Франсуа Рабле.