Культура

В центре Москвы под землей обнаружили тайную слуховую комнату

Также были обнаружены более 150 артефактов XVI–XIX веков во время строительных работ по программе «Моя улица»
В центре Москвы под землей обнаружили тайную слуховую комнату
В центре Москвы под землей обнаружили тайную слуховую комнату
mos.ru

В центре Москвы археологи обнаружили так называемую «тайную комнату». Другое название данного помещения «слух» (слуховая комната). Как правило, такое помещение одной из стен примыкало к внешней стороне крепостного сооружения. Человек, находившийся в слуховой комнате, подслушивал неприятеля и передавал данные начальству. Строительство слухов было распространено в XVI в. Об этом говорится на официальном сайте столичной мэрии.

Обнаруженный «слух» был построен у основания Китайгородской стены. Специалисты обнаружили его во время подготовительных работ по программе «Моя улица». Тайная комната располагается в районе Лубянской и Новой площади. Во время раскопок также были обнаружены более 150 артефактов XVI-XIX вв.

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«Археологи в одной из траншей напротив церкви Иоанна Богослова под Вязом увидели небольшое помещение со сводчатыми стенами. Оно встроено в Китайгородскую стену на уровне фундамента. Предположительно, там находилась Богословская башня Китай-города. Более точную информацию мы получим, когда совместим топографическое расположение находки с архивными данными», — рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

В мирное время слуховая комната была частью Богословской башни. Ее использовали для хранения припасов. Сводчатые стены комнаты создавали особый акустический эффект, и в комнате было слышно всё, что происходит на улице.

Подобные ниши в сохранившихся участках фундамента стены Китай-города уже обнаруживали при строительстве метрополитена и реставрационных работах в 20-е гг. прошлого века. Китайгородская стена с 12 башнями была построена в середине 30-х гг. XVI в. Протяжённость крепостной стены составляла более 2500 м. Её возвели для защиты города от набегов крымских татар. Сооружение является историческим памятником средневековой русской фортификации. До наших дней сохранились лишь небольшие элементы стены.

Большая часть из найденного представляет собой керамические фрагменты, относящиеся к производству XVIII–XIX вв. Среди них специалисты особо выделяют три фрагмента красноглиняной керамики XVI в., пять свинцовых пуль, две металлические пуговицы, железную стрелу и пушечное ядро XVII в.

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Монеты медные, XVIII–XIX века
Монеты медные, XVIII–XIX века
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Фрагменты керамической посуды, XVII–XVIII века
Фрагменты керамической посуды, XVII–XVIII века
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Крестик, пуговица, накладка, подвеска, кольцо, XVIII–XIX век
Крестик, пуговица, накладка, подвеска, кольцо, XVIII–XIX век
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Муравленые изразцы, XVII век
Муравленые изразцы, XVII век
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Свинцовые пули, XVI–XVII век
Свинцовые пули, XVI–XVII век
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Рельефный полихромный изразец, XVIII век
Рельефный полихромный изразец, XVIII век
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Красноглиняная керамика, первая половина XVI века
Красноглиняная керамика, первая половина XVI века
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Фрагменты стеклянных пузырьков и бутылок, XIX и начало ХХ века
Фрагменты стеклянных пузырьков и бутылок, XIX и начало ХХ века
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Обувные подковки, XVII–XVIII века
Обувные подковки, XVII–XVIII века
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Район Лубянской площади стал одним из первых участков, где в 2017 г. археологи совместно с другими специалистами стали проводить мониторинг подготовительных работ по программе «Моя улица». Контролировать работы на строительных площадках «Моей улицы» археологи будут с апреля по сентябрь 2017 г. Благодаря мониторингу они рассчитывают обнаружить более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

«Учитывая огромные объёмы предстоящих археологических исследований, мы привлечём не менее 100 специалистов-археологов. Если говорить о технологии, то она будет точно такой же, как в прошлом году. Это проверенные и опробованные методы. Последовательность работ будет везде примерно одинаковой. Сначала строители с использованием техники снимут дорожное покрытие, разроют грунт. Затем на участок придут археологи - оценить, есть ли перспективы для исследований», - рассказал Кондрашев последовательность действий специалистов.

«Перед нами не стоит задача раскопать всю древнюю Москву. Если будет шанс при проведении ремонта обойти археологические объекты, расположенные под землёй, мы его используем. Если будет возможность не трогать глубокие слои - мы не тронем», - говорил он 23 марта. Пока на одном участке археологи будут выполнять свою часть работы, строители будут переходить на другой объект.

Как будут выглядеть улицы Москвы после реконструкции

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В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
Правительство Москвы
В 2017 г. мэрия Москвы наметила реконструкцию 87 улиц, набережных и площадей по программе «Моя улица». На фото Зарядье. Здесь и далее вверху сегодняшний вид улицы, внизу – визуальная концепция после реконструкции
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Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
Правительство Москвы
Проект Лубянской площади выполнен норвежским архитектурным бюро, которое спроектировало нью-йоркский Таймс-сквер. На площади будет сужено автомобильное движение, а напротив «Детского мира» вместо транспортной развязки появится пешеходная зона с зелеными насаждениями и скамейками
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На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
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На Волхонке появится музейный квартал — будет расширено пешеходное пространство, установлены скульптурные группы и высажены деревья от метро «Кропоткинская» до Пречистенской набережной
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От Зарядья до Никольской
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От Зарядья до Никольской
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Хохловская площадь
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Хохловская площадь
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Садовое кольцо
Правительство Москвы
Садовое кольцо
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Гончарная набережная
Правительство Москвы
Гончарная набережная
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Площадь Тверской заставы
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Площадь Тверской заставы
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