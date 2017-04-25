Зал Пьера Булеза стал новым музыкальным центром Берлина

Строительство концертного зала, носящего имя классика музыки ХХ века Пьера Булеза и спроектированного американским архитектором Фрэнком Гери, началось в 2012 г. Бюджет проекта составил 33,7 млн евро, около трети этой суммы было пожертвовано частными спонсорами – особенно подчеркивается, что Гери работал над проектом бесплатно, рассматривая свой труд как дань почтения заказчику проекта, музыкальному руководителю берлинской Staatsoper Даниэлю Баренбойму, с которым архитектора связывает многолетняя дружба. Концертный комплекс стал штаб-квартирой патронируемой Баренбоймом Музыкальной академии, а также базой оркестра «Западно-восточный диван», в котором молодые музыканты из Израиля играют бок о бок со своими коллегами из Палестины. Открытый в начале марта, Зал Пьера Булеза пережил второе рождение в дни традиционного пасхального фестиваля, проводящегося Staatsoper: официально концерты в новом зале не были включены в афишу форума, но фактически стали ее неформальным продолжением, вызвав повышенный интерес международной аудитории Festtage.

Зная имя архитектора, найти расположившийся в самом центре города Зал Пьера Булеза не так-то просто – его традиционалистский фасад ничем не напоминает о прошлых работах Гери, автора Музея Гуггенхайма в Бильбао, «Танцующего дома» в Праге и других зданий-аттракционов. Все потому, что в данном случае архитектору пришлось решать сложную прикладную задачу – концертный зал нужно было спрятать в исторической застройке Французской улицы. Аттракцион ждет зрителя внутри: в прямоугольный объем старинных складских корпусов Staatsoper Гери вписал два неправильной формы эллипса – небольшой амфитеатр и парящий над ним двухъярусный балкон. Напоминающее футуристической формой летающую тарелку пространство-трансформер вмещает до 680 человек и способно менять конфигурацию рассадки публики и музыкантов в диапазоне от сольных до симфонических концертов. Главное свойство шедевра Гери – его непарадная интимность: граница сцены и зала размыта, а от первого зрительского ряда до музыкантов в буквальном смысле рукой подать.

Возвращение домой Вскоре Даниэлю Баренбойму вновь придется отмечать новоселье: реконструкция основной сцены Staatsoper, тянущаяся с 2010 г., приближается к концу. Неофициальной датой открытия называют 3 октября. Фестиваль Festtage-2018, программу которого объявили на минувшей неделе, целиком будет проходить в историческом здании на бульваре Унтер-ден-Линден.

Апрельские программы позволили оценить широту репертуарного потенциала новой площадки: если ювелирно сыгранная Баренбоймом и Мартой Аргерих программа фортепианных дуэтов прозвучала в камерном пространстве Зала Булеза предсказуемо эффектно, то первые концерты цикла всех симфоний Шуберта в исполнении оркестра Штаатскапеллы позволяют говорить о том, что у легендарной Берлинской филармонии Ганса Шаруна появился серьезный конкурент. Малера и Брукнера в Зале Булеза, положим, не сыграешь: масштаб все-таки не тот, но более дружелюбного с акустической точки зрения пространства для музыки барокко, классицизма и раннего романтизма в столице Германии не найти. Даже при самом полнозвучном оркестровом тутти ощущения клаустрофобии не возникает: Зал Булеза стал очередной вершиной крупнейшего в мире специалиста по звуковому дизайну Ясухисы Тойоты. Статус Зала Булеза как нового музыкального центра Берлина подтверждает и список его резидентов – до конца сезона в гостях у Баренбойма выступят Ардитти-квартет, Раду Лупу, Ланг Ланг, Андраш Шифф и Гидон Кремер.

Берлин