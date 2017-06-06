Открывается 29-й фестиваль «Кинотавр»

Александр Яценко – актер-талисман Бориса Хлебникова – сыграл главную роль и в его новом фильме «Аритмия» kinopoisk.ru

В прошлом году, по велению Минкульта посвященном кино, главный российский кинофестиваль слегка увял вместе с российским кинопроцессом – конкурс называли самым слабым за десятилетие. Теперь «Кинотавр» победительно возвращается к режиму «сборник лучших хитов» и показывает, кажется, именно те фильмы, которых больше всего ждали.

Главный из них – пятая картина Бориса Хлебникова «Аритмия» по сценарию Наталии Мещаниновой. Два автора, кропотливее других работающие с одновременно грубой и тонкой, легко рвущейся тканью российской реальности, соединили усилия, чтобы рассказать о герое нашего времени – враче скорой помощи, у которого не хватает времени на семью. Доктора играет многолетний альтер эго Хлебникова Александр Яценко, жену – Ирина Горбачева, театральная звезда с гигантским трагикомическим диапазоном, которую в широких массах парадоксальным образом прославил канал в Instagram.

«Прорубь» матерого авангардиста Андрея Сильвестрова – сигнал из параллельной киновселенной, откуда мы давно не получали вестей. В 1990-е группа параллельщиков – Юфит, Алейников, Пежемский – была мощной арт-силой. Сегодня одни рулят театрами (Юхананов), другие телеканалами (Троицкий, Дулерайн), а третьи (Сильвестров) снимают так, будто последних 20 лет и не было. «Прорубь» – малобюджетная фантазия по хулиганской поэме Андрея Родионова о крещенском купании, хоровод с участием президента РФ и говорящей щуки, бездомных и олигархов, Садко и Эвридики, попов и ведущих телеканала «Дождь».

Из Европы Как всегда, на «Кинотавре» можно будет увидеть российских участников лучших европейских фестивалей: вне конкурса покажут «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, а в конкурсе – «Тесноту» ученика Сокурова Кантемира Балагова из каннского «Особого взгляда» и «Заложников» Резо Гигинеишвили, представлявших Россию и Грузию в берлинской «Панораме».

Как всегда на «Кинотавре», половина конкурса – дебюты или вторые фильмы. Самый ожидаемый в этой категории – храбро названный «Блокбастером» фильм Романа Волобуева, одного из лучших российских кинокритиков, переплавившегося в режиссеры. Если глянцевые герои первого его фильма «Холодный фронт» занимались джоггингом на берегу Атлантики, то в «Блокбастере» теплокровные персонажи отечественных таблоидов покоряют хорошо знакомые каждому отечественные дороги. В центре сюжета – история одинокой славянской Бонни, ограбившей пункт микрокредитования и на полученное попытавшейся устроить себе условно красивую жизнь. В главной роли – Светлана Устинова, которая при необходимости может оборачиваться как юной Брижит Бардо (сериал СТС «Пушкин»), так и юной Мордюковой («Бумер. Фильм второй»).

Солировавший у Волобуева в «Холодном фронте» актер МХТ Александр Молочников решил заняться режиссурой – что предсказуемо. В театре он уже поставил два хита – «1914» и «Бунтари». «Мифы о Москве» – надреалистическое ревю, сборник историй о столице в формате сборника античных легенд. Главный герой – промахнувшийся пунктом назначения современный Одиссей в исполнении грека Янниса Пападопулоса. Зевса – хозяина столичного светского Олимпа – играет, что логично, Федор Бондарчук. Остальных богов, героев, муз и нимф изображают Сергей Безруков, Иван Ургант, Максим Суханов, Виктория Исакова, Ирина Розанова, братья Верники и многие другие.

За консервативность, патриотизм, верность традициям актерского кино и попросту всякую красоту в конкурсе, полном всякого свободомыслия, отвечает Юрий Грымов, позволивший себе, несмотря на перечисленные приоритеты, некоторую вольность в обращении с классикой – чеховских «Трех сестер» в своей экранизации он состарил более чем вдвое. Возможно, затем, чтобы их смогли сыграть Ирина Мазуркевич, Анна Каменкова и Людмила Полякова. Остается надеяться, что на показе фильма не предусмотрен дресс-код, подобный тому, который Грымов ввел в руководимом им театре «Модернъ», – в горжетках, фраках и платьях в пол разморенные после пляжа гости «Кинотавра» могут попросту лишиться чувств.