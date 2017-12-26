Умер композитор Владимир Шаинский

Композитор Владимир Шаинский, 1981 г.



В. Худяков / ТАСС

На 93-м году жизни умер композитор, народный артист РСФСР, лауреат госпремии СССР Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура».

Об этом журналистам из информационной программы «Вести» рассказали родственники композитора.

Сын композитора Вячеслав Шаинский подтвердил iz.ru факт смерти. «Подтверждаю смерть отца. Он скончался в больнице в США. Это последствия перенесенной операции и, кроме того, возраст. 92 года ему исполнилось 12 декабря», — пояснил он.

По его словам, у композитора был рак. Ранее ему сделали операцию, на какое-то время состояние здоровья Шаинского улучшилось, «но такие вещи в таком возрасте без следа не проходят», отметил сын композитора.

Шаинский родился 12 декабря 1925 г. в Киеве. Он учился в музыкальной школе при Киевской консерватории по классу скрипки, однако из-за Великой отечественной войны учеба была прервана. В 1941 г. семью эвакуировали в Ташкент. Шаинский продолжил обучение в Ташкентской консерватории. В ней он учился до 1943 г., пока его не призвали в армию. Шаинский служил в полку связи в Средней Азии, во время службы он начал писать музыку.

После войны Шаинский поступил в Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 г. композитор работал в оркестре под руководством Леонида Утесова. С 1952 по 1954 г. он преподавал в классе скрипки в музыкальной школе, с 1954 по 1962 г. был руководителем различных эстрадных оркестров.

В 1965 г. Шаинский окончил факультет Бакинской консерватории им. У. А. Г. Гаджибекова. До 2000 г. композитор жил в Москве, потом он переехал в Израиль. С 2004 г. Шаинский проживал в США, в Сан-Диего, где получил вид на жительство. С 2013 г. он постоянно проживал в США. Ранее СМИ писали, что Шаинский проходил курс лечения от рака желудка, ему было сделано несколько операций.

Шаинский является автором таких детских песен, как «Антошка», «Белые кораблики», «Вместе весело шагать», «Голубой вагон», «Облака», «Песенка Крокодилы Гены», «Песенка мамонтенка», «Песня Чебурашки», «Чему учат в школе», «Чунга-Чанга» и др. Им написано более 300 песен, многие из них стали популярными: «А он мне нравится», «А лес стоит загадочный», «Будет завтра лучше, чем вчера», «Две звезды», «Идёт солдат по городу», «Когда цвели сады», «Лада», «Мы начинаем КВН», «На дальней станции сойду», «Не плачь, девчонка», «Родительский дом» и пр.