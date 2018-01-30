Ikra станет вкуснее
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До прошлого года в России не было гастрономического фестиваля мирового уровня, хотя идея провести современное и статусное мероприятие очевидно витала в воздухе и крепла вместе с развитием новой русской кухни и международными успехами российских шеф-поваров. Первооткрывателями стали группа White Rabbit Family (WRF) и агентство V Сonfession, которые провели в марте на сочинском горнолыжном курорте «Роза хутор» пятидневный смотр гастрономических достижений Ikra. Главной звездой первого фестиваля стал итальянец Массимо Боттура, на тот момент шеф-повар номер один в рейтинге The World’s 50 Best Restaurants.
Хотя первый фестиваль «собрали за полтора месяца», результат получился отличным: 800 человек посетили ужины, 4500 – мастер-классы, рассказал «Ведомостям» идеолог фестиваля, шеф московского ресторана White Rabbit Владимир Мухин. Самыми благодарными гостями оказались иностранцы, которые не стеснялись делиться позитивными впечатлениями. Им нравилось все: архитектура «Розы хутор», построенные к Олимпиаде объекты (например, самый длинный в мире пешеходный подвесной мост), местные развлечения, российское вино и продукты. «Я правда верю, что у вас огромный потенциал. Может быть, вы этого не чувствуете, потому что находитесь здесь постоянно, но новое [гастрономическое] движение уже формируется, – описывал «Ведомостям» увиденное Боттура. – Я видел в России прекрасные продукты. Хотя, конечно, вам нужно больше фермеров, которые выращивают овощи, делают сыр. Но я уже встречал, например, очень хороших виноделов».
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