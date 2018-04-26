Louis Vuitton выпустит первую парфюмерную коллекцию для мужчин

Как и вся продукция Louis Vuitton, ароматы продаются только в бутиках марки Louis Vuitton

Louis Vuitton выпускает первую парфюмерную коллекцию для мужчин, она включает пять ароматов: имбирно-грейпфрутовый L'Immensité, шоколадно-древесный Nouveau Monde, цитрусовый Sur La Route, Orage с сердцем из ириса и пачулей, Au Hasard с перцем и кардамоном. Автором всех композиций стал парфюмер Louis Vuitton Жак Кавалье Бельтруд, два года назад создавший первую женскую коллекцию духов Louis Vuitton. Ароматы будут продаваться в магазинах марки (в том числе в России) с конца мая.

Бельтруд работал над новыми ароматами с 2013 г., пишет South China Morning Post. Описывая коллекцию, Бельтруд подчеркивает, что она далека от клишированных «мужских ароматов для парня-победителя». По его словам, парфюмерные пристрастия мужчин меняются вслед за модными: если раньше большинство покупателей тяготели к классическому продукту, то сейчас многие готовы экспериментировать. «Мужчины стали покупать интересную обувь и одежду, точно так же они делают с духами. Те, кто не следит за изменениями, все еще ищут коммерческие спортивные ароматы, но теперь все больше мужчин не боятся пробовать новые вещи и проявляют интерес к тому, что раньше считали бы женскими ароматами», – цитирует издание Бельтруда. Само деление на мужские и женские ароматы парфюмер тоже называет условным. На флаконах новых ароматов даже нет пометки Pour Homme («для мужчин»): в современном мире каждый может пользоваться тем, чем нравится, а не тем, что предписано.

Louis Vuitton – одна из немногих марок (наряду, например, с Chanel, Hermès, Guerlain и Dior), кто не закупает парфюмерные композиции у специальных компаний-разработчиков (самыми крупными из которых являются Firmenich, Givaudan и Quest International), а работает со штатным парфюмером. Жака Кавалье Бельтруда пригласили в компанию в 2012 г., тогда же для работы парфюмерного направления оборудовали лабораторию в Грассе. Многие компоненты ароматов выращивают там же в Грассе, на собственных полях Louis Vuitton.

Обращение Louis Vuitton к рынку мужской парфюмерии не с классическими, а с молодежными ароматами закономерен, считает профильное издание WWD. В 2017 г. мировой рынок люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров вновь вырос после падения годом ранее – на 5% до 262 млрд евро, говорилось в отчетах консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. На будущее они прогнозируют продолжение роста, причем благодаря покупателям, родившимся после 1981 г.: именно поколения Y (так называемые миллениалы) и Z (рожденные в эпоху интернета) обеспечат 85% роста глобального рынка роскоши. Уже сейчас на эти два поколения приходится треть покупок люксовых товаров, а к 2025 г. они будут представлять 45% от глобального числа покупателей таких товаров. Линия женских ароматов Louis Vuitton была успешной не только среди постоянных клиентов, но и среди молодых потребителей, которые не всегда могут позволить себе дорогие предметы роскоши, подтверждает генеральный директор марки Майкл Берк.