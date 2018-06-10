Швейцария. Главный тренер – Владимир Петкович

Armando Franca / AP

Швейцарскому тренеру Владимиру Петковичу повезло при жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2018. Сильным соперником оказалась только Португалия, а Венгрия, Латвия, Андорра и Фарерские острова не должны были доставить проблем.

Матчами с Португалией Швейцария начинала и заканчивала отборочные игры. И подопечные Петковича дали чемпионам Европы настоящий бой: в домашнем матче швейцарцы к 30-й минуте сделали счет 2:0 и до конца игры сохранили свои ворота в неприкосновенности. Затем было восемь предсказуемых побед. Но вот незадача: победы добывались с небольшим перевесом – в 1–2 гола. Тем временем Португалия громила соперников в пух и прах. Два раза счет оказывался 6:0. А потом наступила месть. Швейцария поехала на гостевую игру в Лиссабон и проиграла хозяевам с тем же счетом, что и выиграла вначале, – 0:2. Обе сборные набрали по 27 очков. При общей разнице мячей +28 против +16 Португалия забрала путевку в Россию, а Швейцария отправилась в стыковые матчи. Где ей снова повезло с соперником – им оказалась сборная Северной Ирландии, которую швейцарцы победили по сумме двух встреч.

Петкович родился в 1963 г. в Сараеве и долго играл за одноименный клуб. К футболу его приохотил отец, тренер. Петкович вспоминает, как много путешествовал с ним и его командой: «У меня была прекрасная юность в Сараеве». В клубе «Сараево» выдался не менее прекрасный старт игровой карьеры. Периодически Петкович отвлекался на другие команды, но каждый раз возвращался в родной клуб. Однако в 1987 г., когда в Социалистической Федеративной Республике Югославии начала нарастать политическая напряженность, он уехал в Швейцарию с репутацией молодого таланта, имея за плечами выигранный чемпионат Югославии – 1985.

Имидж пришлось подкреплять делом. Швейцарским клубам разрешалось иметь на поле только двух легионеров. Чтобы не глядеть на матч со стороны, как это было в самом начале карьеры в «Сараево», нужно было трудиться. Петкович подшучивал, что ему помогал характер. Мол, он скромный, но амбициозный человек. 13 лет он играл за разные швейцарские клубы, пока в конце 1990-х гг. не решил повесить бутсы на гвоздь.

Затем на протяжении семи лет Петкович пробовал свои силы в самых разных областях. Он окончил тренерские курсы и два сезона был играющим тренером в Bellinzona и Malcantone. Попутно занялся организацией работы уборщиков стадионов и за пару лет набрал достаточно опыта, чтобы преподавать в школе гостиничного бизнеса. Пять с половиной лет трудился в сети католических благотворительных организаций Caritas Internationalis. Он вывел Bellinzona в суперлигу и финал Кубка Швейцарии, а продолжал делить время между футбольным полем и работой с бедными и наркозависимыми. Только в конце 2000-х гг. Петкович решил, что принадлежит исключительно футболу.

Почти вся его тренерская карьера прошла в Швейцарии, кроме нескольких месяцев на стыке 2011–2012 гг. в турецком Samsunspor и двух сезонов 2012–2014 гг. в итальянском Lazio, с которым взял Кубок Италии. В 2014 г. его позвали в сборную Швейцарии. И при Петковиче сборная впервые в истории сумела выйти из группы в чемпионате Европы в 2016 г. (по пенальти проиграла в 1/8 финала Польше), а теперь играет на ЧМ в России.