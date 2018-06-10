Коста-Рика. Главный тренер – Оскар Рамирес

Claude Paris / AP

Оскар Рамирес обещал побриться налысо, если его сборная пробьется на ЧМ-2018. Неизвестно, как 53-летний тренер оценивал рискованность такого заявления (на чемпионате мира – 2014 сборная Коста-Рики дошла до четвертьфинала), но слово пришлось сдержать. Его обрил прямо в раздевалке вратарь мадридского Real и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Всю карьеру игрока Рамирес провел в командах родной Коста-Рики. В 1983–2000 гг. этот невысокий фланговый полузащитник, с юности отличавшийся склонностью к полноте, восемь раз становился чемпионом Коста-Рики (по четыре раза с Alajuelense и с Saprissa), дважды побеждал в лиге чемпионов CONCACAF и дошел до 1/8 финала ЧМ-1990 в Италии.

Закончив карьеру игрока, Рамирес получил тренерскую лицензию в Мексике, недолго потренировал главным коста-риканский Belén, а потом на пять лет ушел помощником к своему другу по сборной Эрнану Медфорду, тренировавшему Saprissa и национальную команду. Снова в самостоятельное плавание Рамирес отправился в 2008 г. с клубом Santos de Guápiles. А свой тренерский потенциал показал в клубе Alajuelense, который под началом Рамиреса выиграл пять чемпионатов Коста-Рики.

После ЧМ-2014 Рамирес стал ассистентом тренера национальной сборной. Возможно, футбольные функционеры не рискнули предложить ему пост главного из-за стрессовой неустойчивости Рамиреса: в 2012 г. он делал перерыв в работе с Alajuelense, чтобы успокоить нервы.

Но не один Рамирес испытывает проблемы с самоконтролем. Замену главного тренера сборной Коста-Рики ничто не предвещало. В августе 2015 г. вовсю шли отборочные матчи к Олимпиаде-2016. Игра сборной страны против Панамы обещала быть не особо примечательной. Но главный тренер Пауло Ванчопе в порыве эмоций попытался выразить арбитру свое неудовольствие. Одного охранника он оттолкнул, второго успел ударить, тут-то его и скрутили. Ванчопе пришлось подавать в отставку.

Так Рамирес, только придя в сборную, из ассистента неожиданно стал главным тренером. Как одна из лучших команд CONCACAF, Коста-Рика легко прошла отборочные матчи: пять побед, одна ничья. Сборную США подопечные Рамиреса разгромили 4:0. Местная специфика: игру с Гондурасом пришлось отменить из-за тропического шторма. Сыграна она была только на следующий день.

В октябре прошлого года Коста-Рика сыграла товарищеский матч с Россией. «Это была историческая победа, потому что сборная Коста-Рики никогда не забивала столько мячей в Европе, – подвел итог Рамирес и попытался подсластить поражение хозяев. – Возможно, ничья была бы справедливой». Костариканцы победили со счетом 4:3 благодаря пенальти, реализованному ими в конце матча.