Южная Корея. Главный тренер – Син Тхэ Ён

Pavel Golovkin / AP

В товарищеском матче в октябре прошлого года сборная России победила Южную Корею со счетом 4:2. Могло бы быть и 4:0, но к концу игры россияне «расслабились», как сказал полузащитник Далер Кузяев. «Мы продолжаем совершенствоваться, готовиться и в дальнейшем, надеюсь, будем играть так же сильно, как и сборная России», – заверил ТАСС тренер корейцев, 49-летний Син Тхэ Ён.

Син начинал футбольную карьеру в команде Йоннамского университета, потом играл за Seongnam Ilhwa Chunma и только в последнем сезоне 2015 г. выступал за зарубежный клуб, австралийский Queensland Roar. Его карьера игрока продлилась 13 сезонов. Он сыграл 401 матч, забил 99 голов и сделал 68 результативных передач, подсчитала FIFA.

Тренерская карьера началась с того, что наставник его последнего клуба, Queensland Roar, предложил ему остаться ассистентом. Через три года, в 2009 г., Син вернулся в Корею и больше оттуда не уезжал. Тренируя Seongnam Ilhwa Chunma, в котором когда-то играл, он в 2010 г. добился победы в Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола.

После чемпионата мира 2014 г. в Бразилии Сину поручили было тренировать сборную Южной Кореи. Но ни одного матча он на этом посту провести не успел – его заменили немцем Ули Штилике. В феврале 2015 г. заботам Сина вверили молодежную сборную до 23 лет, которую он сумел довести до четвертьфинала на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 г.

Син исповедует агрессивный, атакующий стиль. Его тренерскую философию FIFA окрестила «братское руководство». «[Члены молодежной сборной] – друзья моего старшего сына. Разница в возрасте у нас такая же, как у отца и сына», – подшучивал Син. Но как раз со старшим сыном возникла некоторая проблема. В ноябре 2016 г. Сина поставили руководить сборной моложе 20 лет – всего за пять месяцев до того, как на его родине должен был состояться чемпионат мира среди сборных этой возрастной категории. Старший сын Сина играл за сборную до 17 лет. И в сборную до 20 лет отец его не пустил из опасения, что не так поймут: «Извини, в этот раз тебе придется принести жертву собственному отцу». Его подопечные вылетели в 1/8 финала.

Это не помешало футбольным властям поручить Сину спасение национальной сборной, которая рисковала не попасть в Россию. Его предшественник, 62-летний Ули Штилике, был уволен в июне прошлого года. Поводом стало поражение корейцев от Катара 2:3 в отборе на ЧМ-2018.

Ставка на местного специалиста оправдалась. Син принял команду в июле 2017 г. и, несмотря на все сложности, сумел вывести Южную Корею на мундиаль – в десятый раз в истории страны. От того, как команда выступит в России, зависит его будущее. Контракт рассчитан до конца чемпионата мира. Официально свою задачу – вывести страну в финальную часть состязания – он уже выполнил. Вопрос в том, какой результат на играх в России корейские футбольные функционеры сочтут приемлемым.