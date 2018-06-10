Швеция. Главный тренер – Янне Андерссон

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В Россию сборная Швеции пробивалась через стыковые матчи, в которых подопечные Янне Андерссона победили не кого-нибудь, а Италию. Впервые за 60 лет итальянцы не получили путевку на xемпионат мира. А шведские футболисты радовались так бурно, что чуть не снесли студию канала Eurosport, стоящую рядом с полем. В раздевалке после них остался бардак, тренер Янне Андерссон пошел и лично убрал за игроками валявшийся на полу мусор. Психолог сборной Даниэль Экваль опубликовал это в Twitter и приписал: «Россия, мы приедем и уберемся следующим летом». Он-то имел в виду, что в случае победы они сами наведут порядок в раздевалке. Но в переводе на русский фраза получилась двусмысленной.

Сборная Швеции трижды добиралась до медалей чемпионата мира. В 1958 г. на домашнем ЧМ шведы дошли до финала, где проиграли Бразилии, в 1950 и 1994 гг. завоевывали бронзу. Правда, на два последних мундиаля - в 2010 и 2014 гг. - шведы не смогли квалифицироваться. И провалили выступление на Евро-2016. Сборная Швеции попала в группу с Италией, Бельгией и Ирландией и заняла в ней последнее место, набрав одно-единственное очко и не сумев забить ни одного мяча. После Евро-2016 главная звезда шведской сборной, один из лучших нападающих на планете Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры в национальной команде.

После этого сборную Швеции возглавил Андерссон. С тех пор его постоянно терзают вопросами, а не вернет ли он Ибрагимовича обратно. Когда шведы обыграли в стыках Италию, Андерссон не смог сдержаться: «Это непостижимо! Уже полтора года, как Златан не играет за Швецию, а мы все еще говорим о нем! – кипятился он. – Пока Ибрагимович был в команде, мы играли в футбол другого стиля. Златан – великий чемпион, но он решил завершить международную карьеру, потому нам пришлось адаптироваться к новому стилю».

Андерссон - уроженец шведского города Хальмстада с населением около 100 000 человек - не может похвастаться яркой футбольной карьерой даже по меркам Швеции. С 1979 по 1993 г. он играл за второразрядные команды Alets, Halmia, Laholms. Тренерскую карьеру он начал еще в 1988 г. в Alets. Ни разу в жизни он не тренировал команду какой-либо другой страны, кроме родной Швеции: Halmstads, Laholms, Örgryte и, наконец, Norrköping. Андерссон привлек к себе внимание тем, что, возглавив 2011 г. этот весьма скромный клуб из одноименного шведского города Норрчёпинга, не только вернул его в высшую лигу Allsvenskan, но и в 2015 г. сумел сделать его впервые за 26 лет снова чемпионом Швеции.

После того как он стал тренером сборной, Андерссон почти каждый день ходит на работу пешком, а от его дома в Лидингё до стокгольмского футбольного стадиона «Френдс арена» – 12 км. По пути размышляет о новом стиле, игроках и о том, как его команде играть на чемпионате в России, рассказывает сайт jannewalk.se, сделанный для Андерссона в рамках кампании по пропаганде пеших прогулок.