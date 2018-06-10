Панама. Главный тренер – Эрнан Дарио Гомес

Arnulfo Franco / AP

Когда 10 октября прошлого года сборная Панамы впервые в своей истории прошла отбор на чемпионат мира по футболу, президент страны объявил следующий день общенациональным праздником. Реализовать мечту многих поколений панамцев смог колумбийский тренер Эрнан Гомес, выводивший на ЧМ-1998 сборную Колумбии, а на ЧМ-2002 - сборную Эквадора.

В России Гомес намерен вывести панамцев из группы. Правда, под его началом нет не то что ни одной звезды, но даже игроков, выходящих на поле в топовых европейских чемпионатах.

62-летний Гомес - уроженец Колумбии. Карьера игрока уложилась в 9 лет: начал в Medellín, играл в легендарном Atlético Nacional, вместе с которым завоевал титул чемпиона Колумбии. Вызывался в национальную сборную, но на поле так и не вышел.

В 1986 г. 28-летний Гомес из-за травмы прекратил играть и вскоре стал ассистировать на тренировках Atlético Nacional и сборной Колумбии. В Atlético Nacional он стал главным тренером уже в 1991 г. и привел его к победе в чемпионате Колумбии. А вот в сборной он проходил в помощниках тренера куда дольше, помогая Франсиско Матурана вывести Колумбию на ЧМ-1990 и ЧМ-1994.

В 1995 г. Гомеса назначили главным тренером сборной Колумбии. Сборная отобралась на ЧМ-1998 во Францию, но не вышла из группы. После этого Гомеса переманила Федерация футбола Эквадора.

Эта работа могла стоить Гомесу жизни: однажды, когда после трудового дня Гомес спокойно сидел в баре, вошедший посетитель выхватил пистолет и выстрелил в тренера. Гомес отделался несколькими днями в госпитале с простреленной ногой. Покушение связали с тем, что тренер не хотел брать в состав юношеской сборной сына бывшего президента страны Абдалы Букарама, сообщала The Independent. После этого Гомес засобирался домой, и лишь просьбы действующих президентов Эквадора и родной Колумбии заставили его остаться.

Просили они не зря. Впервые за всю историю сборная Эквадора вышла на ЧМ. Но снова подопечные Гомеса не продвинулись дальше группового этапа. Потом было неудачное выступление на Кубке Америки - 2004, после которого Гомес сделал перерыв.

В 2006-2008 гг. он в третий раз попытался вывести сборную на ЧМ, на этот раз Гватемалы. Повторить успех не удалось, и Гомес вернулся в клубный футбол, два сезона тренировав колумбийский Santa Fe и в 2010 г. снова попробовав силы со сборной родной Колумбии. Но тут на его пути встала женщина. После того как на Кубке Америки - 2011 колумбийцы в четвертьфинале уступили перуанцам, Гомес ввязался в одном из баров спор с болельщицей. Женщина, как корректно писали СМИ, подвергла критике его работу тренера. В ответ Гомес ударил ее – и на волне общественного возмущения был уволен из сборной, хотя функционеры отпускать его не хотели.

В 2012-2013 гг. Гомес тренировал колумбийский Independiente Medellín. В 2014 г. перешел в сборную Панамы и теперь вошел в историю как один из четырех тренеров, кому удалось вывести на ЧМ сборные трех разных стран.