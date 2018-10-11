Rado создала часы к Кубку Кремля

Часы HyperChrome Match Point помогут спортсменам соблюдать новое теннисное «правило 25 секунд» Rado

Rado создала часы, выпуск которых приурочен к теннисному турниру «ВТБ Кубок Кремля» – 2018. Новая версия модели HyperChrome Match Point оснащена функцией обратного отсчета времени. Шкала красного цвета обозначает важный отрезок времени – 25 секунд, которые отведены игроку между окончанием одного розыгрыша и подачей для следующего. HyperChrome Match Point изготовлены из плазменной керамики. Часы с серебристо-синим циферблатом, красной секундной стрелкой и красной шкалой shot-clock выпущены лимитированной серией в 999 экземпляров.

Новая функция разработана в ответ на «правило 25 секунд», предложенное Ассоциацией профессиональных теннисистов (ATP) летом этого года. Согласно этой поправке игрокам предписывается укладываться в 25-секундный лимит на подготовку к подаче. Сейчас правило тестируется (временной лимит введен только на соревнованиях мужчин, проводимых в США), если тесты будут признаны успешными, то его закрепят.

Rado стала официальным хронометристом Кубка Кремля в 2012 г. Хронометрические системы Rado фиксируют время, а также замеряют скорость подачи. Коллекция HyperChrome была представлена в 2012 г. Хронографы этой серии оснащены тахиметрической шкалой с возможностью измерения скорости или пройденной дистанции.