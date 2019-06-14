Русские в Кубке Стэнли

Крейг Беруби, и.о. тренера клуба Национальной хоккейной лиги «St. Louis Blues» Tony Gutierrez / AP

Когда хоккейная команда St. Louis Blues в 1967 г. вошла в Национальную хоккейную лигу (NHL), она была весьма многообещающим новичком. Первые три года подряд – в 1968, 1969 и 1970 гг. – она выходила в финал. Но каждый раз проигрывала финальную серию матчей до четырех побед всухую. В последний раз ее разгромил Boston Bruins.

По иронии судьбы, в финале Кубка Стэнли – 2019 St. Louis Blues снова пришлось играть с Boston Bruins, который шесть раз выигрывал кубок и считался фаворитом. Потребовалось все семь игр финала, и в решающей St. Louis Blues переиграла противника на его поле со счетом 4:1.

Аналитики телеканала Eurosport, транслирующего в Европе матчи NHL, отмечают, что опаснее всего в плей-офф команда, выбившаяся в лидеры из аутсайдеров с января – февраля. В идеале – со сменой главного тренера. За это время никто из соперников не успевает отработать противодействие новым схемам, а игроки набирают пик формы как раз к маю, когда начинаются финальные матчи. Так и получилось с St. Louis Blues. С ноября прошлого года ее тренирует Крейг Беруби – он до сих пор не избавился от приставки и. о. к должности главного тренера. Когда Беруби принял St. Louis Blues, команда шла на последнем месте в Центральном дивизионе NHL. Первый же матч под руководством Беруби его новая команда с треском проиграла. Но 12 июня Беруби стал седьмым в истории NHL тренером, который сумел привести команду к победе, заступив на пост в течение сезона. Впервые это удалось Дику Ирвину с Toronto Maple Leafs в 1932 г., в последний раз – Майку Салливану с Pittsburgh Penguins в 2016 г.

С момента вхождения в NHL команда из Сент-Луиса не могла выиграть кубок 52 года. Это дольше, чем кто-либо еще. Los Angeles Kings потребовалось 44 сезона до победы в 2012 г., а Washington Capitals – 43 сезона до кубка в 2018 г.

Почему Беруби прозвали Вождем

Беруби родился 17 декабря 1965 г. в небольшом канадском городке Калаху. «Он такой маленький, что его можно насквозь проехать за 10 секунд, – говорил Беруби сайту St Louis Today. – Справа супермаркет. Потом церковь. Потом несколько полей для игр с мячом и каток для хоккея. Вот и весь город». В городке нет даже кафе или бара. Только столик в супермаркете, за которым можно выпить кофе. Его родители и сестра так и остались в Калаху. А Беруби вытащил оттуда хоккей.

Семья жила не в самом городке, а на ферме, где разводила скот и выращивала зерно. Когда пруды замерзали, мальчишки рубились на них в хоккей. Когда Беруби всерьез занялся спортом, он перебрался тренироваться на каток в город.

St. Louis Blues Профессиональный хоккейный клуб NHL

Основной владелец: Том Стиллман.

Финансовые показатели (сезон 2017/18 г., данные Forbes):

выручка – $148 млн,

операционная прибыль – $10 млн.

Основан в 1967 г. Базируется в городе Сент-Луис (штат Миссури, США). Играет в Национальной хоккейной лиге с 1967 г. Представляет Центральный дивизион Западной конференции. По данным на декабрь 2018 г., Forbes оценил стоимость St. Louis Blues в $465 млн. В июне 2019 г. клуб впервые выиграл Кубок Стэнли.

Первыми тренерами были отец, тоже страстный игрок в хоккей, и шестеро дядьев. Беруби уверял, что всегда охотно учился – ну, если не считать школы, где он энтузиазма не выказывал. «Мне всегда нравилось учиться <...> А еще больше я любил спорт и пытался его анализировать. Даже когда отец в детстве брал меня смотреть, как он играет, я пытался понять, что делает тот или иной игрок», – говорил он Calkins Media.

Одной из его юношеских команд была ванкуверская New Westminster Bruins. Там-то он и получил кличку Вождь за рассказы, что его бабушка была из местных индейцев. Впрочем, такое прозвище зарабатывал почти каждый с индейской кровью в жилах.

Вождем он и остался, когда в 1986 г. был задрафтован клубом Philadelphia Flyers.

Тафгай-семьянин

Поначалу Беруби не верил в свои силы. «Впервые попав в лигу, я даже не предполагал, что смогу в ней играть», – делился он воспоминаниями с The Washington Post. Один из его тренеров, Джим Шенфельд, называл главным плюсом Беруби умение играть в команде. За 20 сезонов в NHL Беруби поиграл в Toronto Maple Leafs, Calgary Flames, Washington Capitals и New York Islanders. Беруби играл на левом крае нападения, но прославился не голами, а как тафгай: жесткий игрок, главная задача которого – защищать звезд своей команды и устрашать игроков соперника (не только силовыми приемами, но и кулаками).

При росте 185 см Беруби весил 93 кг. В первой же игре, через три дня после подписания контракта с Philadelphia Flyers, он поучаствовал в двух драках, задав тон всей карьере в NHL – а продлилась она 20 сезонов, 1054 игры. В этих играх нападающий набрал только 159 очков при показателе полезности -81 (разница в забитых и пропущенных командой голах, когда конкретный игрок находится на площадке) и целых 3149 штрафных минут – 7-е место за всю историю NHL.

«Он настоящий задира, зверь <...> и тот, кто не смог бы ужиться в сегодняшнем хоккее, – писал о нем сайт St Louis Game Time и саркастически добавлял: – Хорошо, что главный тренер обязан стоять за скамейкой игроков. Иначе Беруби с легкостью мог бы намять кому-то бока». В первой половине 1990-х Беруби считался одним из сильнейших тафгаев в NHL, который бился и побеждал лучших кулачных бойцов из команд противников.

Беруби объяснял The Washington Post, что стал заложником репутации, которую заработал в первые годы выступлений в NHL: «Все это восходит ко временам, когда я только начинал. Я был психом <...> Судьи помнят, как играли раньше. Так что во многих случаях, как только вы совершите на льду какой-нибудь идиотизм, получаете штраф – заслуживаете вы того или нет <...> Я не думаю, что парни хотят драться со мной. Я не думаю, что в этой лиге слишком много парней, которые могут честно сказать: «Я люблю драться, и я хочу выйти на лед и драться». Для этого надо быть идиотом. Никому это не нравится. Кто хочет вступать в драку? Но вы должны делать свою работу».

Исправить образ сурового парня не помогли ни рассказы коллег, ни очерки семейных будней. Хоккеисты уверяли, что Беруби любит готовить, а угостив команду, сам убирает и моет посуду. У него золотые руки – когда что-то ломалось, первым делом звали его. Он не любит смотреть телевизор. Но если и включает его, то выбирает не бои без правил или ток-шоу, а Discovery Channel. Беруби женился и завел троих детей. Он обожает возиться в саду, делать домашнюю работу и играть в гольф, рассказывали его домашние.

Как Беруби стал тренером

Беруби завершил карьеру игрока в 2004 г., но, еще продолжая выходить на лед, он «начал интересоваться технической стороной игры, а не просто играть». «Даже во время матча я оценивал разных игроков», – вспоминал Беруби. По окончании игроцкой карьеры он вошел в тренерский штаб Philadelphia Flyers. В 2006 г. ему даже дали побыть в роли главного тренера фарм-клуба Philadelphia Phantoms.

В 2013 г. Philadelphia Flyers начала сезон с трех поражений подряд. Тренера уволили, а вместо него поставили Беруби. Он вполне достойно довел ее до плей-офф, где в первом же раунде ему не повезло: в противники достался New York Rangers, будущий обладатель Кубка Стэнли того сезона. В сезоне 2014/15 г. Беруби показал нестабильные результаты в первых матчах и был разжалован из главных тренеров.

В июне 2017 г. Беруби перешел в тренерскую команду St. Louis Blues. А когда в ноябре прошлого года встал вопрос о новом главном тренере, он получил второй шанс.

Генеральный менеджер St. Louis Blues Дуг Армстронг рассказывал на пресс-конференции, что Беруби его удивил: смог развеять все его «предвзятые представления», какой тренер нужен современной команде: «Я довольно многому научился, работая с Крейгом [Беруби]. Управляя командой, вы постоянно пытаетесь заимствовать у других бизнесов, не относящихся к спорту, способы [мотивации] поколения Z, поколения Х и стараетесь понять, что же заставляет молодых игроков трудиться. Благодаря Крейгу я понял, что они просто хоккеисты. Они хотят, чтобы их тренировали. Они хотят честного, уважительного и ответственного отношения. По-моему, мы всегда пытались делать то, что на самом деле было не нужно. Они хоккеисты, и не важно, происходит дело в 1980-е, 1990-е или сейчас – они просто хотят тренироваться».

Для Беруби команда – не молодые люди, а взрослые игроки в хоккей, рассказывал Армстронг сайту NHL. Он не носится с ними как с писаной торбой, не вытирает им сопли. Он доводит до их сведения, в чем они облажались, и велит отрабатывать. Он общительный человек, легко налаживающий контакт. При этом немногословен. Если он что-то решил сказать, стоит внимательно прислушаться.

Переняли ли подопечные Беруби стиль Беруби-игрока? Он считается тренером, делающим ставку на силовой хоккей. Сам Беруби подтверждал это в интервью CBS, но с оговоркой: «Мы играем жестко. Мы сильно прессингуем. Но я еще раз повторю: в плей-офф мы команда, которую реже всего штрафуют».

Русские Звезды Сент-Луиса

Самым ценным игроком этого Кубка Стэнли признан канадский форвард St. Louis Blues Райан О’Райлли. Это его первый «Конн Смайт Трофи», который он заслужил, набрав 23 балла (8 голов + 15 передач) в матчах плей-офф.

В финальной серии О’Райлли смог забросить шайбы в четырех играх подряд. Такого не было с 1985 г., когда также отличился самый результативный игрок в истории NHL Уэйн Гретцки, а всего только 13 хоккеистов до О’Райлли смогли забивать в четырех и более финальных играх. Позже стало известно, что уже во втором раунде плей-офф О’Райлли заработал трещину в ребре, но все равно выходил на поле.

Но если О’Райлли играет за клуб еще с лета прошлого года, т. е. до того, как Беруби получил всю полноту тренерской власти, то вратарь Джордан Биннингтон играет за St. Louis Blues с середины сезона. Беруби вызвал его, когда разочаровался в игравших вратарях настолько, что счел за лучшее поэкспериментировать, нежели работать с имеющимися людьми. И 25-летний Биннингтон, для которого этот плей-офф стал первым в карьере, с ходу дошел в нем до финала, который провел блестяще, отразив в решающем матче 32 броска по своим воротам.

Самый звездный игрок в St. Louis Blues – российский нападающий Владимир Тарасенко. В этом плей-офф Тарасенко подтвердил свой звездный статус, играя в одной тройке с О’Райлли.

На слуху теперь и другой российский хоккеист St. Louis Blues, Иван Барбашев. После Молодежной лиги Квебека он играл то в St. Louis Blues, то в Chicago Wolves из AHL, который раньше был его фарм-клубом. Закрепиться в основном составе нынешнего чемпиона NHL ему помогла смена квалификации с чистого нападающего на форварда оборонительного плана, отмечает Eurosport. И в этом качестве Барбашев стал играть очень важную роль в команде: шестую игру серии, которую ему пришлось пропустить из-за дисквалификации, Boston Bruins выиграл со счетом 5:1. А с Барбашевым в составе в седьмом матче верх взяла уже St. Louis Blues, причем бостонцы смогли размочить счет только за две минуты до конца, сняв вратаря и выпустив лишнего полевого игрока.

Когда St. Louis Blues праздновала победу, которой добивалась более полувека, отец Тарасенко, главный тренер клуба КХЛ «Сибирь» Андрей Тарасенко, прокомментировал РБК: «В этой команде суперзвезд нет, но дай бог, чтобы так продолжили, Беруби красавец, он крут!»