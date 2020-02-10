Чем полезны для «Оскара» «Паразиты»

Церемония проходила в основном по-деловому. Исключением стал выход в кошачьих костюмах артистов из «Кошек» Джеймса Кордена и Ребел Уилсон, потешно колотивших «лапами» по стойке микрофона. Самая популярная шутка была про мужчин без рубашек (Питт, которому ее адресовали, довольно улыбался). Со сцены спели Элтон Джон (выигравший второго в своей карьере «Оскара» за лучшую песню) и обладательница главных «Грэмми» этого года Билли Айлиш, посвятившая каверверсию битловской Yesterday всем умершим за год кинозвездам (их было неожиданно много, последним показали кадр с Кирком Дугласом). Хоакин Феникс, поднявшись на сцену, заявил, что кино должно говорить и за тех, у кого нет голоса, чем лишний раз подтвердил, что «Джокер» не столько комикс, сколько социальная драма. Но в отличие от витальных и остроумных «Паразитов» непробиваемо серьезная. В том числе благодаря музыке Хильдур Гуднадоттир, которая получила «Оскара» как лучший композитор, – вручавшие его Сигурни Уивер, Галь Гадот и Бри Ларсон напомнили, что голос надо дать и всем женщинам. Остается только добавить, что и всем народам мира, которых в этот вечер в Лос-Анджелесе представляли Пон Джун Хо и команда его «Паразитов», за чью победу не грех и немедленно выпить.