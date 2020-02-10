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Чем полезны для «Оскара» «Паразиты»

После триумфа корейского фильма будущее американской кинопремии стало интересней
Олег Зинцов
Актеры фильма «Паразиты» Пон Чжун Хо на церемонии вручения «Оскара» /Reuters

Кто там жаловался, что в последнее время самая престижная кинопремия мира стала совсем скучной и предсказуемой? Все научились делать прогнозы, так что накануне церемонии не оставалось уже практически никаких сюрпризов. Надо было всего-то посмотреть, кому достались премии главных профильных киногильдий Америки, и смело ставить на то, что точно так же проголосуют и академики. Хотя бы потому, что это те же самые люди: лучших режиссеров на «Оскаре» выбирают режиссеры, актеров – актеры, операторов – операторы и только лучший фильм – хором, но все-таки прислушавшись к мнению самых влиятельных людей в Голливуде – продюсеров. Эта схема редко давала сбои, но в этом году все оказалось интереснее и неожиданнее.

Кто выиграл приз американской Гильдии продюсеров? Военная драма Сэма Мендеса «1917». Кого назвала лучшим Гильдия режиссеров? Мендеса. Кто получил британскую BAFTA за лучший фильм и режиссуру? «1917» и Мендес. А «Золотые глобусы» в номинациях «Лучшая драма» и «Лучший режиссер»? Они же. И кому в итоге отдали «Оскаров» за лучший фильм и режиссуру? Упс! – корейским «Паразитам», которые стали первым в истории американской киноакадемии фильмом не на английском языке, получившим главный приз. 

Прежде иностранные картины доходили до этой номинации, как «Любовь» Михаэля Ханеке в 2013 г. и «Рома» Альфонсо Куарона в 2019-м, но побеждали все-таки в своей категории, которая в этом году сменила название c Foreign Language Film на International Feature Film. «Паразиты» выиграли и в ней, а еще Пон Джун Хо получил статуэтку за лучший оригинальный сценарий. Эти две победы были предсказуемы, а вот дальше начались чудеса. Лучший режиссер – опять Пон Джун Хо, который, судя по всему, такого не ожидал и радостно признался, что обязательно напьется. После объявления «Паразитов» лучшим фильмом это обещание пришлось повторить. Теперь у картины есть обе важнейшие кинопремии планеты – в мае она получила «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.

Обладатель «Золотой пальмы» Канн-2019 вышел в прокат

Гомерический корейский трагифарс «Паразиты» – ядовито социальное и совершенно зрительское кино

Решение академиков оказалось таким же непредсказуемым, как и сам фильм-победитель. Ведь вроде бы достаточно сказать, что он про две семьи: одна живет в дизайнерском особняке, другая – в подвале, и вы легко выстроите все социальные лестницы, по которым будет скакать сюжет. Как бы не так! «Паразиты» сбивают с ног поворотами не столько сюжета, сколько жанра. Пон эталонно нагнетает классический хичкоковский саспенс (когда зритель знает больше героя и изнывает от ожидания неминуемого), а потом внезапно переключает регистр – и так несколько раз за фильм, который меняется в диапазоне от комедии масок до триллера и кровавого гиньоля. Но не менее важно и то, что Пон не брезгует принюхаться к реальности. Запах которой в «Паразитах» не то чтобы специфически корейский – и четыре «Оскара» это блистательно доказали.

А еще вчера казавшийся безоговорочным фаворитом «1917» остался всего лишь с наградами за лучшую операторскую работу (в победе виртуоза Роджера Дикинса никто не сомневался), визуальные эффекты и сведение звука. 

Финальная сенсация с лучшим фильмом затмила даже то обстоятельство, что в актерских номинациях не случилось ни одного сюрприза. Все предсказывали победу Хоакину Фениксу («Джокер», «Лучший актер в главной роли»), Рене Зеллвегер («Джуди», «Лучшая актриса в главной роли»), Брэду Питту («Однажды в... Голливуде», «Лучший актер в роли второго плана») и Лоре Дерн («Брачная история», «Лучшая актриса в роли второго плана»). Они и выиграли.

Как получить «Оскара»

Накануне 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии уместно вспомнить, из чего складывается путь к этой награде

Лучшим полнометражным анимационным фильмом назвали «Историю игрушек – 4» (у студии Pixar, кажется, нет конкурентов), лучшим документальным стала «Американская фабрика» о нетривиальной судьбе одного из заводов General Motors.

В номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший монтаж звука» победила спортивно-производственная драма Ford v Ferrari. «Маленькие женщины» Греты Гервиг были предсказуемо отмечены за лучшие костюмы. «Однажды в... Голливуде» вдобавок к актерской награде Питта получил еще статуэтку за лучший дизайн. Антифашистский трагифарс Тайки Вайтити «Кролик Джоджо» выиграл статуэтку за лучший адаптированный сценарий. К слову, это единственный из номинантов на «Оскара» за лучший фильм, который не был куплен для российского проката, – неужели потому, что у маленького героя есть воображаемый друг Гитлер (его играет сам сценарист и режиссер)?

Церемония проходила в основном по-деловому. Исключением стал выход в кошачьих костюмах артистов из «Кошек» Джеймса Кордена и Ребел Уилсон, потешно колотивших «лапами» по стойке микрофона. Самая популярная шутка была про мужчин без рубашек (Питт, которому ее адресовали, довольно улыбался). Со сцены спели Элтон Джон (выигравший второго в своей карьере «Оскара» за лучшую песню) и обладательница главных «Грэмми» этого года Билли Айлиш, посвятившая каверверсию битловской Yesterday всем умершим за год кинозвездам (их было неожиданно много, последним показали кадр с Кирком Дугласом). Хоакин Феникс, поднявшись на сцену, заявил, что кино должно говорить и за тех, у кого нет голоса, чем лишний раз подтвердил, что «Джокер» не столько комикс, сколько социальная драма. Но в отличие от витальных и остроумных «Паразитов» непробиваемо серьезная. В том числе благодаря музыке Хильдур Гуднадоттир, которая получила «Оскара» как лучший композитор, – вручавшие его Сигурни Уивер, Галь Гадот и Бри Ларсон напомнили, что голос надо дать и всем женщинам. Остается только добавить, что и всем народам мира, которых в этот вечер в Лос-Анджелесе представляли Пон Джун Хо и команда его «Паразитов», за чью победу не грех и немедленно выпить.

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