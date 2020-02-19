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Какое кино покажут в Берлине

Юбилейный 70-й Берлинский кинофестиваль стартует 20 марта. Одним из его событий может стать «Дау» Ильи Хржановского
Ольга Шакина
Антиутопию Олега Сенцова «Числа», сделанную частично во время заключения режиссера, покажут в берлинской программе гала-премьер /BERLINALE.DE

Конечно, «Дау» едет на Берлинале не целиком, а в виде всего двух картин, вырванных ради такого дела авторами из их тотальной инсталляции. В основной конкурс попала запрещенная российским Минкультом «Дау. Наташа», где чекисты допрашивают связавшуюся с иностранцем буфетчицу, насилуя ее бутылкой. В программу спецпоказов – «Дау. Дегенерация», где в научно-исследовательский институт врываются банды мускулистых комсомольцев под предводительством неонациста Тесака, сеют хаос и режут в кадре свинью. После премьерных показов, прошедших год назад в Лондоне и Париже, именно эти сегменты вызвали самые громкие споры – публика была потрясена пытками, которым на камеру подвергли и работницу стриптиза Ольгу Шкабарню, сыгравшую Наташу, и несчастное животное. Новый арт-директор Берлинале Карло Шатриан отметил, что «впечатлен иммерсивной силой провокационного рассуждения о механизмах власти и насилия».

Приход Шатриана – бывшего главы синефильского фестиваля в Локарно, кинокритика, интеллектуала – на место матерого функционера Дитера Косслика для многих означал, что новый конкурс Берлинале станет местом встречи авторов из параллельных программ больших фестивалей. Шатриан сразу продемонстрировал, что не намерен резко менять политику: например, заполучив в Берлин новый фильм главного автора румынской волны Кристи Пую (предыдущая работа которого, «Сьераневада», боролась за «Пальму» Каннов) и убедившись, видимо, что тот совсем не приспособлен для восприятия непрофессиональным зрителем («Мальмкрог» – трехчасовая экранизация диалогов философа-космиста Соловьева), новый худрук честно придумал для него новый экспериментальный конкурс под названием «Встречи» (Encounters). Основное же состязание тоже укомплектовал именами, которых не постыдились бы ни параллельные, ни основные программы крупнейших киносмотров.

Конкурс откроет новая – политкорректная – экранизация классического романа «Берлин. Александерплац» /BERLINALE.DE
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