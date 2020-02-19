Какое кино покажут в Берлине

Конечно, «Дау» едет на Берлинале не целиком, а в виде всего двух картин, вырванных ради такого дела авторами из их тотальной инсталляции. В основной конкурс попала запрещенная российским Минкультом «Дау. Наташа», где чекисты допрашивают связавшуюся с иностранцем буфетчицу, насилуя ее бутылкой. В программу спецпоказов – «Дау. Дегенерация», где в научно-исследовательский институт врываются банды мускулистых комсомольцев под предводительством неонациста Тесака, сеют хаос и режут в кадре свинью. После премьерных показов, прошедших год назад в Лондоне и Париже, именно эти сегменты вызвали самые громкие споры – публика была потрясена пытками, которым на камеру подвергли и работницу стриптиза Ольгу Шкабарню, сыгравшую Наташу, и несчастное животное. Новый арт-директор Берлинале Карло Шатриан отметил, что «впечатлен иммерсивной силой провокационного рассуждения о механизмах власти и насилия».