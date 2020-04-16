Что будет с кино после коронавируса

«30% кинотеатров рискуют не пережить карантин»

Ничто не вечно, и карантинные мероприятия – тоже. О перспективах рынка мы поговорили с главным редактором журнала «Бюллетень кинопрокатчика» Александром Нечаевым.





– Вот власти разрешат открыть кинотеатры, что будет?

– Это не будет значить, что жизнь в них сразу забьет ключом. Есть два важных момента. Первый – инерционное мышление населения. Во всем мире людей долго загоняли палками в самоизоляцию, по всем телеканалам рассказывали, как опасно выходить на улицу. На какое-то время страх перед массовыми мероприятиями у зрителей сохранится. Согласно опросам в США, проведенным еще до самой острой фазы эпидемии, 70% аудитории готовы вернуться в кинотеатры в первые месяцы после ее окончания. Но из этих 70% не многие готовы идти в кино сразу, т. е. в первые две недели. Насколько сильно будут бояться в России, пока можно только предполагать. Но в любом случае нашим кинотеатрам надо готовиться к тому, что первый месяц, а то и два они будут работать на холостых оборотах. Потому что есть второй момент – недостаток контента. Российский прокат заточен прежде всего на большие американские блокбастеры, они приносят ему 60–65% доходов. А их премьеры перенесены. И что прикажете показывать в их отсутствие?

– А может в этой ситуации хоть кто-нибудь выиграть?

– Ситуацией попытаются воспользоваться независимые дистрибуторы. Например, компания Megogo объявила, что собирается выпустить после снятия карантина и до конца лета 17 фильмов. Среди них есть и потенциальные хиты (например, «Телохранитель жены киллера», сиквел криминальной комедии, которая в 2017 г. собрала в России 268 млн руб.), но все же речь идет не о блокбастерах. Есть готовые или почти готовые российские картины с потенциалом большого хита: например, «Стрельцов» Ильи Учителя с Александром Петровым в роли знаменитого футболиста. Он должен был выйти 16 апреля, дистрибутор «Централ партнершип», естественно, убрал его с этой даты, а новую пока не назначил. Если бы он вышел, когда планировалось, мог бы собрать на уровне «Легенды № 17». А теперь, в новых условиях, может как недобрать, так и, наоборот, рвануть выше всех ожиданий. Пока дистрибутор вместе со всеми ждет и изучает ситуацию. Из потенциально кассовых российских релизов можно еще назвать «Подольских курсантов», которые должны были выйти и не выйдут ко Дню Победы, фантастического «Вратаря Галактики», который должен выйти в августе. Но гарантий относительно их прокатного успеха или неуспеха пока не даст никто.

– Какие еще проблемы можно предсказать?

– Кинотеатры в России скорее всего будут открываться неравномерно. Есть регионы, мало затронутые вирусом. Там кинотеатрам уже разрешили работать, при том что показывать им особо нечего. По мере улучшения ситуации такие разрешения будут выдавать власти и других регионов. Но что делать дистрибуторам – большой вопрос. Насколько целесообразно выпускать того же «Стрельцова» в условном Челябинске, пока Нижний Новгород и Самара закрыты? К тому же все ждут открытия Москвы – огромного, ключевого рынка, который приносит около 20% общероссийских сборов. И все понимают: велик шанс, что кинотеатры в Москве как регионе, затронутом вирусом сильнее всего, откроются последними. Видимо, дистрибуторам придется составлять договоры с кинотеатрами: когда фильм наконец выходит в Москве, в Магадане его не убирают из репертуара. Это все чревато огромным количеством трудностей и поиском огромного количества компромиссов. У кинотеатров свои интересы, у дистрибуторов – свои, где-то они совпадают, а где-то – нет. Всем придется договариваться. А еще – уже сейчас осознать, что впереди огромные проблемы и финансовые потери. В последние годы летний кинопрокат – июнь – июль – приносил в среднем 3,9 млрд руб. за месяц. Если мы оптимистично предположим, что в 2020 г. кинотеатры по всей России откроются в июне, о такой сумме не придется даже мечтать. Сборы за первый месяц составят 1 млрд руб., за второй – 2 млрд. Прокат теряет миллиарды рублей из-за простоя, но, когда он закончится, потери тоже будут миллиардными, и это важно понимать сразу.

– Сколько кинотеатров может разориться?

– По оценкам Ассоциации владельцев кинотеатров, под риском не пережить карантин 20–30% кинозалов в стране. Пока предполагается, что под ударом в первую очередь небольшие региональные площадки, но вообще конфигурация может быть абсолютно любая. Возможно, киносетям придется открывать только самые востребованные кинотеатры, а остальные консервировать или вообще от них отказываться.

– Естественно предположить, что в этих условиях расцветут российские онлайн-платформы, такие как Okko, Ivi, Start, «Кинопоиск».

– Абсолютно не факт, что онлайн-сервисы приучат людей покупать легальный контент. Потому что сейчас они этим не занимаются. Наоборот, они спешат предоставить свои услуги бесплатно. Почуяв, что называется, запах крови, они бросились делить шкуру неубитого медведя и подсовывать зрителю одно предложение выгоднее другого. Если один онлайн-кинотеатр, условно говоря, предлагает месяц подписки за 1 руб., другой тут же отвечает бесплатными тремя месяцами. Они надеются, что зритель попадется на этот крючок, привыкнет и потом не сорвется – будет продолжать пользоваться их контентом за деньги. Есть даже исследования, согласно которым 50–70% зрителей, подписавшихся на такой пробный бесплатный период, затем продлевают подписку за деньги. Они должны очень греть душу руководителям онлайн-платформ. Вот только у меня эти цифры вызывают большое сомнение. Уже очевидно, что доходы населения снижаются, а дальше будут снижаться еще больше. К июлю-августу зрители станут беднее. И что, в этой ситуации они увеличат расходы на подписку? Что-то мне подсказывает, что гораздо более реальная перспектива – взрывной рост пиратских ресурсов.