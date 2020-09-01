Часы меняют свой ход

Часы меняют свой ходКак готовилась и чем запомнилась выставка Geneva Watch Days
На берегу Женевского озера – в самом центре швейцарского часового бизнеса – Geneva Watch Days (GWD) обосновалась на четыре дня, с 26 по 29 августа. Семнадцать брендов – Breitling, Bvlgari, De Bethune, Gerald Genta, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F, Ulysse Nardin и Urwerk на передовой, а также примкнувшие к ним вторым эшелоном Artya, Bovet, Czapek & Cie, Ferdinand Berthoud, Louis Monet, Maurice Lacroix и не совсем часовой бренд Reuge – продемонстрировали свои новинки тем ритейлерам и журналистам, которые смогли преодолеть существующие сегодня преграды и добраться до Женевы. Идея организации «женевских часовых дней», принадлежащая Жан-Кристофу Бабену, главе Дома Bvlgari, – прямое следствие тех непредвиденных обстоятельств, с которыми мир идеально отлаженных механизмов вдруг столкнулся в текущем году.
Без сомнения, 2020-й навсегда запомнится швейцарской часовой индустрии не как кризисный даже, а скорее как переломный год – правила игры изменились для всех ее игроков, больших и малых, корпоративных и независимых. Это год, в котором изначально некоторые ощутимые перемены планировались изнутри самими ключевыми управленцами индустрии, без всяких вмешательств внешних обстоятельств, но парализовавшая весь мир роскоши пандемия коронавируса и ее последствия не просто спутали карты, а сдвинули с места тектонические основы коммуникации с продавцами и покупателями швейцарских часов.