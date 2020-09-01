Часы меняют свой ход

На берегу Женевского озера – в самом центре швейцарского часового бизнеса – Geneva Watch Days (GWD) обосновалась на четыре дня, с 26 по 29 августа. Семнадцать брендов – Breitling, Bvlgari, De Bethune, Gerald Genta, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F, Ulysse Nardin и Urwerk на передовой, а также примкнувшие к ним вторым эшелоном Artya, Bovet, Czapek & Cie, Ferdinand Berthoud, Louis Monet, Maurice Lacroix и не совсем часовой бренд Reuge – продемонстрировали свои новинки тем ритейлерам и журналистам, которые смогли преодолеть существующие сегодня преграды и добраться до Женевы. Идея организации «женевских часовых дней», принадлежащая Жан-Кристофу Бабену, главе Дома Bvlgari, – прямое следствие тех непредвиденных обстоятельств, с которыми мир идеально отлаженных механизмов вдруг столкнулся в текущем году.