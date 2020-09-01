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Часы меняют свой ход

Как готовилась и чем запомнилась выставка Geneva Watch Days
Юлия Савельева
Geneva Watch Days

На берегу Женевского озера – в самом центре швейцарского часового бизнеса – Geneva Watch Days (GWD) обосновалась на четыре дня, с 26 по 29 августа. Семнадцать брендов – Breitling, Bvlgari, De Bethune, Gerald Genta, Girard-Perregaux, H. Moser & Cie, MB&F, Ulysse Nardin и Urwerk на передовой, а также примкнувшие к ним вторым эшелоном Artya, Bovet, Czapek & Cie, Ferdinand Berthoud, Louis Monet, Maurice Lacroix и не совсем часовой бренд Reuge – продемонстрировали свои новинки тем ритейлерам и журналистам, которые смогли преодолеть существующие сегодня преграды и добраться до Женевы. Идея организации «женевских часовых дней», принадлежащая Жан-Кристофу Бабену, главе Дома Bvlgari, – прямое следствие тех непредвиденных обстоятельств, с которыми мир идеально отлаженных механизмов вдруг столкнулся в текущем году.

Без сомнения, 2020-й навсегда запомнится швейцарской часовой индустрии не как кризисный даже, а скорее как переломный год – правила игры изменились для всех ее игроков, больших и малых, корпоративных и независимых. Это год, в котором изначально некоторые ощутимые перемены планировались изнутри самими ключевыми управленцами индустрии, без всяких вмешательств внешних обстоятельств, но парализовавшая весь мир роскоши пандемия коронавируса и ее последствия не просто спутали карты, а сдвинули с места тектонические основы коммуникации с продавцами и покупателями швейцарских часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных