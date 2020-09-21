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Без единого каракуля

Что придет на смену армейским меховым шапкам
Инна Осиновская
Андрей Гордеев / Ведомости

Коронавирус, среди прочего, поставил в сложное положение и меховую индустрию, став катализатором естественного сокращения производства. Например, в Нидерландах (эта страна – крупнейший поставщик меха в мире) COVID-19 был диагностирован у норок на нескольких десятках ферм, миллионы животных были уничтожены.

Впрочем, производство меха сокращается и вне связи с мировыми катаклизмами. В тех же Нидерландах попытки полного запрета меха предпринимались за последнее десятилетие не раз. В итоге Голландский апелляционный суд принял судьбоносное решение о запрете производства меха, он вступит в силу в 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных