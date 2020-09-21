Без единого каракуля

Без единого каракуляЧто придет на смену армейским меховым шапкам
Коронавирус, среди прочего, поставил в сложное положение и меховую индустрию, став катализатором естественного сокращения производства. Например, в Нидерландах (эта страна – крупнейший поставщик меха в мире) COVID-19 был диагностирован у норок на нескольких десятках ферм, миллионы животных были уничтожены.
Впрочем, производство меха сокращается и вне связи с мировыми катаклизмами. В тех же Нидерландах попытки полного запрета меха предпринимались за последнее десятилетие не раз. В итоге Голландский апелляционный суд принял судьбоносное решение о запрете производства меха, он вступит в силу в 2024 г.
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области