Без единого каракуля

Впрочем, производство меха сокращается и вне связи с мировыми катаклизмами. В тех же Нидерландах попытки полного запрета меха предпринимались за последнее десятилетие не раз. В итоге Голландский апелляционный суд принял судьбоносное решение о запрете производства меха, он вступит в силу в 2024 г.