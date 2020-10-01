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Неброские сокровища ММКФ

На что обратить внимание в афише Московского кинофестиваля
Ольга Маршева
Евгений Разумный / Ведомости

Раз в год Москва выглядит особенно: по городу развешивают билборды со св. Георгием, у кинотеатра «Октябрь» раскатывают ковровую дорожку, Никита Михалков, бессменный президент ММКФ (меняются только его шарфы), встречает гостей на церемонии открытия, Светлана Ходченкова демонстрирует очередной декольтированный наряд, а показы фильмов предваряет великая музыка Эдуарда Артемьева – вариация на тему из фильма «Сибириада», ставшая официальным гимном фестиваля. Все это создает иллюзию, что ММКФ и есть, как заявлено, фестиваль класса А, т. е. стоит в одном ряду с Каннами, Берлином и Венецией. Это, конечно, не так. Хотя бы потому, что на фестивалях класса A не может быть премьер второй свежести, а на ММКФ они сплошь и рядом. Но это вовсе не значит, что ММКФ нам не нужен. Нужен. И каждый год мы его ждем.

На сей раз Михалков, представитель наиболее уязвимой перед коронавирусом возрастной категории 65+, на открытии ММКФ не присутствовал. Но пафоса мероприятия это не снизило. Да, громких имен в конкурсе не заявлено, но вместо Михалкова можно столкнуться в фойе «Октября», например, с Тимуром Бекмамбетовым, а в сопутствующих программах фестиваля откопать с десяток жемчужин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных