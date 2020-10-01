Неброские сокровища ММКФ

Раз в год Москва выглядит особенно: по городу развешивают билборды со св. Георгием, у кинотеатра «Октябрь» раскатывают ковровую дорожку, Никита Михалков, бессменный президент ММКФ (меняются только его шарфы), встречает гостей на церемонии открытия, Светлана Ходченкова демонстрирует очередной декольтированный наряд, а показы фильмов предваряет великая музыка Эдуарда Артемьева – вариация на тему из фильма «Сибириада», ставшая официальным гимном фестиваля. Все это создает иллюзию, что ММКФ и есть, как заявлено, фестиваль класса А, т. е. стоит в одном ряду с Каннами, Берлином и Венецией. Это, конечно, не так. Хотя бы потому, что на фестивалях класса A не может быть премьер второй свежести, а на ММКФ они сплошь и рядом. Но это вовсе не значит, что ММКФ нам не нужен. Нужен. И каждый год мы его ждем.