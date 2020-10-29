Мариинский театр возобновляет оперу «Дон Карлос» в постановке Корсетти

Величественное сочинение Джузеппе Верди с Анной Нетребко и Ильдаром Абдразаковым в главных партиях появилось в афишах двух главных оперных театров страны. Но если в Большом начало сезона, который открылся именно «Доном Карлосом», было скомканным (из трех заявленных сентябрьских показов прошло только два, третий был сорван по причине болезни Абдразакова), то сошествию звезд на берега Невы помешать ничего не должно. Вслед за Абдразаковым ковидом, что печально, переболела и Нетребко, но хорошо то, что это хотя бы ненадолго гарантирует им обоим неуязвимость.