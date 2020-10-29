Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Стиль жизни Эксклюзивно по подписке

Мариинский театр возобновляет оперу «Дон Карлос» в постановке Корсетти

У ведомства Валерия Гергиева есть шанс реабилитировать неудавшуюся версию 2012 года
Евгений Хакназаров
Постановка «Дон Карлос» проходит на новой сцене Мариинского театра /Александр Демьянчук / ТАСС

Мариинский театр вслед за Большим пытается разыграть единственный козырь ковидного года. В ситуации, когда ведущие зарубежные площадки резко свернули деятельность или вовсе прекратили ее, как, например, Metropolitan Opera, отечественные оперные звезды первой величины вспомнили о родине и теперь присутствуют в российской афише. Доказательством их любви к родным пределам и должен стать «Дон Карлос».

Величественное сочинение Джузеппе Верди с Анной Нетребко и Ильдаром Абдразаковым в главных партиях появилось в афишах двух главных оперных театров страны. Но если в Большом начало сезона, который открылся именно «Доном Карлосом», было скомканным (из трех заявленных сентябрьских показов прошло только два, третий был сорван по причине болезни Абдразакова), то сошествию звезд на берега Невы помешать ничего не должно. Вслед за Абдразаковым ковидом, что печально, переболела и Нетребко, но хорошо то, что это хотя бы ненадолго гарантирует им обоим неуязвимость.

Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных