Мариинский театр возобновляет оперу «Дон Карлос» в постановке Корсетти

Мариинский театр возобновляет оперу «Дон Карлос» в постановке КорсеттиУ ведомства Валерия Гергиева есть шанс реабилитировать неудавшуюся версию 2012 года
Мариинский театр вслед за Большим пытается разыграть единственный козырь ковидного года. В ситуации, когда ведущие зарубежные площадки резко свернули деятельность или вовсе прекратили ее, как, например, Metropolitan Opera, отечественные оперные звезды первой величины вспомнили о родине и теперь присутствуют в российской афише. Доказательством их любви к родным пределам и должен стать «Дон Карлос».
Величественное сочинение Джузеппе Верди с Анной Нетребко и Ильдаром Абдразаковым в главных партиях появилось в афишах двух главных оперных театров страны. Но если в Большом начало сезона, который открылся именно «Доном Карлосом», было скомканным (из трех заявленных сентябрьских показов прошло только два, третий был сорван по причине болезни Абдразакова), то сошествию звезд на берега Невы помешать ничего не должно. Вслед за Абдразаковым ковидом, что печально, переболела и Нетребко, но хорошо то, что это хотя бы ненадолго гарантирует им обоим неуязвимость.