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Создатели «Южного парка» сделали сериал с виртуальным Цукербергом

На этой неделе вышла первая серия «Нахального правосудия»
Софья Корепанова
Мэтт Стоун (на фото слева) и Трей Паркер работают вместе с начала 1990-х /Sam Tabone / WireImage / Getty Images

Мэтт Стоун и Трей Паркер запускают новый проект. На этой неделе вышла первая серия сатирического сериала «Нахальное правосудие (Sassy Justice – это название можно было бы перевести и как «Беспардонное правосудие»). Тележурналист Фрэд Сэсси, ведущий программу под таким названием, каждую неделю будет проводить расследования, отстаивая права простых жителей своего родного города Шайенна (Вайоминг). Первая серия посвящена тому, как опасно верить роликам в интернете в эпоху изощренных технологий подделки видео. В серии появляются Иванка Трамп, Альберт Гор, Марк Цукерберг и другие известные люди – но, как мы понимаем, это не они сами, а созданные с помощью компьютера образы, неотличимые от настоящих людей. Кстати, сам Фрэд Сэсси – двойник Дональда Трампа.

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Стоун и Паркер сделали несколько совместных проектов, но, несмотря на все попытки сменить жанр, до сих пор остаются авторами одного произведения – «Южного парка», который начинался как побочный проект для продвижения их другого детища, на которое они и возлагали надежды прославиться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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