Создатели «Южного парка» сделали сериал с виртуальным Цукербергом

Мэтт Стоун и Трей Паркер запускают новый проект. На этой неделе вышла первая серия сатирического сериала «Нахальное правосудие (Sassy Justice – это название можно было бы перевести и как «Беспардонное правосудие»). Тележурналист Фрэд Сэсси, ведущий программу под таким названием, каждую неделю будет проводить расследования, отстаивая права простых жителей своего родного города Шайенна (Вайоминг). Первая серия посвящена тому, как опасно верить роликам в интернете в эпоху изощренных технологий подделки видео. В серии появляются Иванка Трамп, Альберт Гор, Марк Цукерберг и другие известные люди – но, как мы понимаем, это не они сами, а созданные с помощью компьютера образы, неотличимые от настоящих людей. Кстати, сам Фрэд Сэсси – двойник Дональда Трампа.