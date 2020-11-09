Роботы пришли на кухню

В гастрономической лаборатории ресторана Twins Garden братьев Ивана и Сергея Березуцких тихо жужжит 3D-принтер. Повара признаются, что на самом деле принтер работает бесшумно, а добавить звук они специально – «чтобы создать атмосферу работающего девайса» – попросили мастеров лаборатории 3D Bioprinting Solutions. Совместно с ними повара разработали уникальный продукт – напечатанного фасолевым белком кальмара, который полностью воспроизводит вкус, текстуру и аромат натурального продукта.