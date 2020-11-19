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«Зарядье» как филиал Мариинского театра

Два главных театра страны действуют по-разному
Евгений Хакназаров
Открытие зала «Зарядье» стало отличным поводом для проведения календарно симметричного осеннего фестиваля Мариинского театра /Максим Стулов / Ведомости

Пока Большой театр ищет разумный выход из создавшейся в Москве из-за новых коронавирусных ограничений ситуации, лимитирующей продажу мест 25%-ной квотой, Мариинский ведет экспансию на столичный музыкальный рынок. Открытый Гергиевым в Москве фестиваль «Зарядье», заманивающий столичных меломанов программой, состоящей сплошь из музыкальных деликатесов, – часть большой стратегии руководства Мариинки по культурной оккупации Москвы. Достижением Гергиева не только как музыканта, но и как администратора стало основание Московского Пасхального фестиваля, который в этом году должен был пройти в 19-й раз, но помешал ковид. Но одного Пасхального фестиваля было явно мало, чтобы окончательно укорениться в Москве, на территории «заклятых коллег» из Большого. И открытие зала «Зарядье» стало отличным поводом для проведения календарно симметричного осеннего фестиваля Мариинского театра прямо в сердце столицы.

Экспансия Мариинки

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных