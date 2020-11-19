«Зарядье» как филиал Мариинского театра

Пока Большой театр ищет разумный выход из создавшейся в Москве из-за новых коронавирусных ограничений ситуации, лимитирующей продажу мест 25%-ной квотой, Мариинский ведет экспансию на столичный музыкальный рынок. Открытый Гергиевым в Москве фестиваль «Зарядье», заманивающий столичных меломанов программой, состоящей сплошь из музыкальных деликатесов, – часть большой стратегии руководства Мариинки по культурной оккупации Москвы. Достижением Гергиева не только как музыканта, но и как администратора стало основание Московского Пасхального фестиваля, который в этом году должен был пройти в 19-й раз, но помешал ковид. Но одного Пасхального фестиваля было явно мало, чтобы окончательно укорениться в Москве, на территории «заклятых коллег» из Большого. И открытие зала «Зарядье» стало отличным поводом для проведения календарно симметричного осеннего фестиваля Мариинского театра прямо в сердце столицы.