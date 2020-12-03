Шесть новых необычных ресторанов Москвы

Просто открыть итальянский ресторан или кондитерскую уже недостаточно. Публику все больше привлекают нешаблонные концепции, способные увлечь сами по себе и дающие представление о ресторане еще до первого знакомства с ним. Такой подход сразу четко задает атмосферу, формулирует особенности ресторана и программирует таргет аудитории. Сейчас, в связи с кризисом на рынке, вызванным пандемией, нестандартные решения для рестораторов тем более важны.