Рестораны спасают Новый год

Некоторые премиальные рестораны – например, известный своими блюдами в средиземноморском стиле и raw-баром рыбный Pescatore, – ориентированные на бутиковое обслуживание, предлагают не только еду, но и возможность праздничной сервировки стола к приходу гостей. В Pescatore готовы организовать и домашний кейтеринг на любое число гостей – от вечера на двоих до большой вечеринки, причем не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех праздников.