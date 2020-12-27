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Рестораны спасают Новый год

Накопленный за год опыт позволил рестораторам минимизировать последствия ограничений
Владимир Гридин
Перед Новым годом спрос на доставку сладких подарков вырос в 5 раз по сравнению с 2019 г. /Ресторан-яхта «Чайка»

Умение быстро адаптироваться к непредсказуемо меняющимся условиям сделало ресторанную индустрию в этом году маркером состояния всего малого бизнеса. Никакая другая отрасль не проявила такую гибкость, как ресторанная, которая в считанные дни модифицировала бизнес-модели с учетом требований властей и запросов рынка. Запрет на проведение новогодних банкетов рестораны встретили, разумеется, без оптимизма, однако и здесь сумели найти выход из ситуации.

Большинство добавили к уже существующей возможности доставки блюд особые новогодние предложения. В них фигурируют и классические закуски, и салаты, и большие банкетные блюда, которые сложно приготовить дома. Фаршированных поросят, запеченную стерлядь, уток и гусей можно заказать практически в каждом ресторане.

Некоторые премиальные рестораны – например, известный своими блюдами в средиземноморском стиле и raw-баром рыбный Pescatore, – ориентированные на бутиковое обслуживание, предлагают не только еду, но и возможность праздничной сервировки стола к приходу гостей. В Pescatore готовы организовать и домашний кейтеринг на любое число гостей – от вечера на двоих до большой вечеринки, причем не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех праздников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных