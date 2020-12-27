Рестораны спасают Новый год

Рестораны спасают Новый годНакопленный за год опыт позволил рестораторам минимизировать последствия ограничений
Умение быстро адаптироваться к непредсказуемо меняющимся условиям сделало ресторанную индустрию в этом году маркером состояния всего малого бизнеса. Никакая другая отрасль не проявила такую гибкость, как ресторанная, которая в считанные дни модифицировала бизнес-модели с учетом требований властей и запросов рынка. Запрет на проведение новогодних банкетов рестораны встретили, разумеется, без оптимизма, однако и здесь сумели найти выход из ситуации.
Большинство добавили к уже существующей возможности доставки блюд особые новогодние предложения. В них фигурируют и классические закуски, и салаты, и большие банкетные блюда, которые сложно приготовить дома. Фаршированных поросят, запеченную стерлядь, уток и гусей можно заказать практически в каждом ресторане.
Некоторые премиальные рестораны – например, известный своими блюдами в средиземноморском стиле и raw-баром рыбный Pescatore, – ориентированные на бутиковое обслуживание, предлагают не только еду, но и возможность праздничной сервировки стола к приходу гостей. В Pescatore готовы организовать и домашний кейтеринг на любое число гостей – от вечера на двоих до большой вечеринки, причем не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех праздников.