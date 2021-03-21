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Эльза Перетти: возведение кости в культ

Одна из самых известных и успешных ювелирных дизайнеров XX столетия умерла в возрасте 80 лет
Юлия Савельева
Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Печальную новость сообщили в минувшую пятницу социальные сети Tiffany & Co. (Эльза Перетти умерла накануне, 18 марта, во сне в своем доме в средневековом поселке Сан-Марти-Вель в Каталонии). Сообщили так, как говорят о смерти очень близкого члена семьи. Так и есть: Перетти и была членом семьи этого ювелирного дома. С Tiffany & Co. она начала сотрудничать в 1974 г. и проработала в этом доме больше половины своей жизни – 47 лет. Именно здесь она стала признанным новатором дизайна, ее революционный взгляд изменил ювелирное искусство и породил в нем целое мощное направление органической эстетики форм.

Bone

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных