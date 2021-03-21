Эльза Перетти: возведение кости в культ

Печальную новость сообщили в минувшую пятницу социальные сети Tiffany & Co. (Эльза Перетти умерла накануне, 18 марта, во сне в своем доме в средневековом поселке Сан-Марти-Вель в Каталонии). Сообщили так, как говорят о смерти очень близкого члена семьи. Так и есть: Перетти и была членом семьи этого ювелирного дома. С Tiffany & Co. она начала сотрудничать в 1974 г. и проработала в этом доме больше половины своей жизни – 47 лет. Именно здесь она стала признанным новатором дизайна, ее революционный взгляд изменил ювелирное искусство и породил в нем целое мощное направление органической эстетики форм.