От маски до бутс: как появились привычные элементы спортивной экипировки

На четвертой минуте встречи шайба после броска Энди Батгейта попала в лицо вратарю «Монреаля» Жаку Планту. Голкипер с поврежденным носом обратился к врачам, а на лед вернулся уже в защитной маске (похожей на карнавальную) из фибергласа. Плант уже несколько лет использовал ее на тренировках, потому что перенес однажды операцию в связи с острым синуситом, но на официальных играх ее не надевал – тренер клуба Тоу Блэйк был категорически против, а партнеры Планта посмеивались над ним. Но после матча в Нью-Йорке голкипер заявил, что теперь будет играть только в ней.