От маски до бутс: как появились привычные элементы спортивной экипировки

От маски до бутс: как появились привычные элементы спортивной экипировкиХоккеисты не всегда играли в шлемах, а в боксе запрещали капы
Всем известно, что хоккейные вратари обязаны носить шлем с защитной маской – без него на лед не выпустят. Но так было не всегда. Официальный дебют этого элемента экипировки состоялся ровно 65 лет назад – легендарный голкипер «Монреаль Канадиенс» Жак Плант (семь раз признавался лучшим в своем амплуа и однажды – самым ценным игроком сезона) появился в маске в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Йорк Рейнджерс». «Ведомости» вспомнили, как необычные поначалу предметы стали неотъемлемой частью спортивной жизни.
Вратарская маска в хоккее
1 ноября 1959 г. в знаменитом «Мэдисон Сквер Гарден» «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Рядовой матч завершился победой гостей 3:1, но остался в истории благодаря одному эпизоду.
На четвертой минуте встречи шайба после броска Энди Батгейта попала в лицо вратарю «Монреаля» Жаку Планту. Голкипер с поврежденным носом обратился к врачам, а на лед вернулся уже в защитной маске (похожей на карнавальную) из фибергласа. Плант уже несколько лет использовал ее на тренировках, потому что перенес однажды операцию в связи с острым синуситом, но на официальных играх ее не надевал – тренер клуба Тоу Блэйк был категорически против, а партнеры Планта посмеивались над ним. Но после матча в Нью-Йорке голкипер заявил, что теперь будет играть только в ней.
Со временем и другие вратари НХЛ стали использовать защитный элемент экипировки. По данным НХЛ, к концу сезона 1973/74 ни один голкипер лиги не выходил на лед с открытым лицом. Современный вид – массивный шлем с металлическим забралом, напоминающим клетку, – вратарский головной убор приобрел в 1980-х. Он не только оберегает хоккеиста от прямого контакта с шайбой, но и обеспечивает хороший обзор. Одним из первых так называемую «птичью клетку» стал носить трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк.
В современном хоккее вратарский шлем – еще и пространство для самовыражения. Голкиперы обновляют дизайн к новому сезону, а диапазон тем для аэрографии очень широк – от эмблем команд и символики родной страны до героев мультфильмов и собственных прозвищ.
Хоккейный шлем
Долгое время с непокрытой головой на лед выходили и полевые игроки. Противники шлемов жаловались, что они ухудшают обзор и мешают играть, а регулярные травмы их не пугали. В 1968 г. нападающий «Миннесоты» Билл Мастерон попал под силовой прием и при падении ударился затылком. От полученных травм хоккеист скончался, не приходя в сознание.
Это заставило многих игроков НХЛ пересмотреть свое отношение к защитной экипировке – и постепенно шлемы вошли в моду. А к сезону 1979/80 лига запретила всем, кто подписал первый профессиональный контракт после 1 июля 1979 г., выходить на лед без этого элемента экипировки. Остальным разрешались вольности при условии оформления официального отказа. Последним хоккеистом НХЛ, кто играл без шлема (пусть и не всегда), считается Крэйг Мактавиш, завершивший карьеру в 1997 г. Сейчас он работает ассистентом тренера в «Сент-Луис Блюз».
Современные правила НХЛ строго следят за тем, чтобы хоккеисты выходили на площадку в шлемах. Если по ходу матча по какой-то причине игрок остается с непокрытой головой, он обязан сразу же отправиться на скамейку запасных – иначе получит двухминутный штраф.
Футбольные бутсы с шипами
Первые бутсы значительно отличались от тех, в которых сейчас игроки выходят на поле. В конце XIX в. футбольную обувь изготавливали из грубой кожи, она напоминала ботинки с усиленной носовой частью для защиты пальцев. Но футбольные поля того времени почти не имели дренажных систем, поэтому вода после дождей застаивалась и передвигаться по болотистому газону в бутсах-ботинках было крайне тяжело.
В 1886 г. британская компания Ellis Patent Boot Stud стала рекламировать бутсы с шипами, «в которых можно играть в любую погоду». В 1891 г. Футбольная ассоциация Англии официально разрешила использовать такую обувь, но уточнила, что шипы не должны выступать из подошвы больше чем на полдюйма – 1,27 см.
В 1949 г. основанная немцем Ади Дасслером компания Adidas выпустила первые бутсы с литыми резиновыми шипами, а через пять лет представила усовершенствованную модель. К чемпионату мира 1954 г. Adidas подготовил для сборной Германии облегченный вариант, уменьшил их высоту, а самое главное – добавил сменные шипы на резьбе, размер которых можно было варьировать в зависимости от погоды.
Поначалу немецкие футболисты прохладно отнеслись к новинке, но в итоге именно спецобувь помогла им в финале против грозной сборной Венгрии во главе с великим Ференцем Пушкашем (3:2 в пользу Германии). Матч проходил в дождь, и модель от Adidas гораздо лучше справилась с такими погодными условиями. На современных бутсах шипы делаются из полиуретана, пластика или резины.
Играть в футбол в бутсах без шипов опасно – игрок не получает должного сцепления с полем. У современных моделей на шипах нанесено специальное покрытие, которое должно снизить риск нанесения травмы. Перед выходом на поле судьи проверяют обувь футболистов на соответствие нормам. Шипы, к примеру, не могут быть заостренными, чтобы не повредить других игроков.
Капа
Боксеры всегда стремились сохранить в целости свои зубы. В XIX в. для защиты использовались кусочки древесины или плотной ткани. Но, конечно, при резком движении или сильном ударе такое приспособление было сложно удержать во рту. В конце XIX в. стоматолог Вульф Краузе придумал гибкие пластинки из каучука, которые можно было крепить к верхней челюсти на резцы.
Его сын Филип доработал изобретение отца и сделал многоразовую капу. Первым испытателем новинки оказался его друг – британский профессиональный боксер Тед «Кид» Льюис, позже ставший чемпионом мира в полусреднем весе. В 1921 г. он должен был в очередной раз драться с американцем Джеком Бриттоном (всего соперники провели 20 боев), но организаторы запретили англичанину использовать капу, посчитав, что она «давала ему преимущество над соперником».
Поворотным в истории бокса стал бой будущего чемпиона мира в тяжелом весе ирландца Майка МакТига против американца Джека Шарки. МакТиг уверенно побеждал соперника, но поврежденный одним из ударов зуб поранил губу и началось кровотечение. В 12-м раунде бой остановили, а победу отдали Шарки. Если бы боксеры были в капах, исход поединка мог быть другим. После этого против их использования уже никто не протестовал.
Сейчас капы обязательны в боксе, смешанных единоборствах, хоккее и других контактных видах спорта.
Вратарская ловушка
Изначально хоккейные вратари ловили шайбу в таких перчатках, как у полевых игроков, старались лишь добавить в них больше набивки, чтобы не травмировать руки. Но шайба, летящая со средней скоростью порядка 110–120 км/ч, все равно регулярно пробивала самодельную защиту – особенно страдали кисти рук. Страдала и эффективность игры вратаря: шайба часто отскакивала от перчаток, позволяя нападающим соперника играть на добивание.
Современную вратарскую ловушку придумал канадский хоккеист Эмиль Фрэнсис. Он прикрепил к манжете бейсбольную перчатку, чем-то напоминающую глубокий совок. По конструкции она почти не отличается от той, которой голкиперы пользуются сейчас. А некоторые вратари НХЛ на тренировках надевают именно бейсбольные перчатки – так, например, делает финн Юуси Сарос из «Нэшвилла».
В 1947 г. Фрэнсис дебютировал в составе «Чикаго» в матче против «Детройта», продемонстрировав публике свое изобретение. После этого вратари других команд тоже стали использовать ловушки вместо классических перчаток.
В 1982 г. Фрэнсиса включили в Зал хоккейной славы. В одном из интервью он признался, что не запатентовал ловушку, так как в то время даже не знал, что это такое. После завершения карьеры Фрэнсис остался в хоккее на менеджерской работе – в честь него названа награда команде-победителю регулярного сезона Атлантического дивизиона Американской хоккейной лиги.
Шлем в «Формуле-1»
Сейчас в это трудно поверить, но в первые годы существования «Формулы-1» шлемы не были обязательным элементом экипировки пилотов. Они надевали на гонку текстильные головные уборы – нечто среднее между балаклавой и ушанкой. Но уже в 1952 г. гонщиков обязали носить шлемы из твердых материалов, хотя их надежность вызывала сомнения.
До 1968 г. конструкция шлемов оставляла лицо открытым – лишь широкие очки защищали глаза. Закрытые варианты были поначалу скептически приняты гонщиками. Одни боялись, что стекла будут запотевать, другие – что ухудшится обзор. В итоге технологии постепенно решили эти проблемы.
Визорам поначалу тоже не хватало прочности. В 1972 г. на Гран-при Франции камень пробил визор Хельмута Марко, осколки попали в глаз и австрийский гонщик частично потерял зрение. Этот эпизод подтолкнул развитие технологий. Визоры стали делать из небьющегося стекла, а затем – из прочных композитных материалов. Визоры современных шлемов, согласно требованиям безопасности, должны выдерживать выстрел из пневматического ружья.
Очки для плавания
Пловцы тоже не всегда выходили на старт в очках. Этот элемент экипировки получил распространение в 1950-е, но первые модели делались из стекла и больших нагрузок не выдерживали.
Во время подготовки к Олимпиаде-1968 американские пловцы модернизировали очки. Они использовали пластиковые линзы, соединенные между собой резинкой. Это приспособление было менее опасно для зрения, но – минус – запросто слетало на старте, а во время заплыва буквально впивалось в кожу вокруг глаз.
В 1974 г. тренер сборной Швеции Томми Мальмстен узнал, что у его спортсменки Анн-Софи Роос аллергия на силиконовый уплотнитель. Тогда он разработал модель с узкими линзами – так называемые «шведки», которыми профессиональные пловцы пользуются и по сей день. В них почти нет уплотнителя, благодаря чему они крепко сидят на лице, но оставляют следы вокруг глаз. В тренировочных вариантах очков наполнитель есть.
В 1976 г. на Олимпиаде в Монреале пловцам официально разрешили соревноваться в очках.