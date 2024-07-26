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Екатерина Манойло: «Страха нет, есть надежда»

Автор «Отец смотрит на запад» о поколении передачи «Поле чудес», модельерах и искусственном интеллекте
Николай Корнацкий
Писатель Екатерина Манойло/ Алексей Орлов / Ведомости

Екатерина Манойло – один из самых ярких молодых российских писателей. Известность к ней пришла уже после первой книги «Отец смотрит на запад». История девушки, наполовину русской, наполовину казашки, родившейся в маленьком оренбургском поселке, – пронзительная проза о взрослении, конфликте поколений и настоящей дружбе. По авторскому определению – «хтонь с элементом надежды».

Вышедший осенью 2022 г. роман уже разошелся впечатляющим тиражом в 37 000 экземпляров, принес автору премию «Лицей», а также попал в длинные списки «Большой книги» и «Ясной Поляны». Следующая книга – «Ветер носит мертвые листья» (2023) опять же поднимает тему отцов и детей, но по форме совершенно не похожа на дебют. Адреналиновый триллер про сестер-беглянок, который ближе к финалу превращается в античную трагедию (лонг-лист «Ясной Поляны» – 2024).

В интервью «Ведомостям» Екатерина Манойло рассуждает о том, как писать горькие, страшные вещи и сохранить рассудок, чем 30-летние авторы отличаются от предыдущего поколения, а также рассказывает, почему нейросети – это не конкурент писателю, а помощник.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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