Екатерина Манойло: «Страха нет, есть надежда»

«Страха нет, есть надежда»Автор «Отец смотрит на запад» о поколении передачи «Поле чудес», модельерах и искусственном интеллекте
Екатерина Манойло – один из самых ярких молодых российских писателей. Известность к ней пришла уже после первой книги «Отец смотрит на запад». История девушки, наполовину русской, наполовину казашки, родившейся в маленьком оренбургском поселке, – пронзительная проза о взрослении, конфликте поколений и настоящей дружбе. По авторскому определению – «хтонь с элементом надежды».
Вышедший осенью 2022 г. роман уже разошелся впечатляющим тиражом в 37 000 экземпляров, принес автору премию «Лицей», а также попал в длинные списки «Большой книги» и «Ясной Поляны». Следующая книга – «Ветер носит мертвые листья» (2023) опять же поднимает тему отцов и детей, но по форме совершенно не похожа на дебют. Адреналиновый триллер про сестер-беглянок, который ближе к финалу превращается в античную трагедию (лонг-лист «Ясной Поляны» – 2024).
В интервью «Ведомостям» Екатерина Манойло рассуждает о том, как писать горькие, страшные вещи и сохранить рассудок, чем 30-летние авторы отличаются от предыдущего поколения, а также рассказывает, почему нейросети – это не конкурент писателю, а помощник.