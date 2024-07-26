Екатерина Манойло: «Страха нет, есть надежда»

Вышедший осенью 2022 г. роман уже разошелся впечатляющим тиражом в 37 000 экземпляров, принес автору премию «Лицей», а также попал в длинные списки «Большой книги» и «Ясной Поляны». Следующая книга – «Ветер носит мертвые листья» (2023) опять же поднимает тему отцов и детей, но по форме совершенно не похожа на дебют. Адреналиновый триллер про сестер-беглянок, который ближе к финалу превращается в античную трагедию (лонг-лист «Ясной Поляны» – 2024).