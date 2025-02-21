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Надежда Васильева: «Нельзя персонажей просто одевать в нарядные тряпки»

Художник по костюмам рассказала о работе с Алексеем Балабановым и как угадывать замысел режиссера
Лариса Малюкова
Художник по костюмам Надежда Васильева
Художник по костюмам Надежда Васильева / Личный архив

Надежда Васильева – один из самых востребованных художников по костюмам в российском кино. Она «одевала» фильмы Алексея Балабанова и Рустама Хамдамова, Клима Шипенко и Ренаты Литвиновой, Алексея Учителя и Игоря Волошина. Но главным в своей профессии она считает способность художника почувствовать и предугадать задачу режиссера.

Васильева называет себя не художницей, а художником. Терпеть не может слово «гений», но, когда расспрашиваешь ее о Балабанове – главном режиссере ее жизни, отвечает: «Мне не встречались другие кинорежиссеры, способные снять сценарий из 14 страничек так, чтобы фильм потом смотрели миллионы и он бы так волновал зрителя».

В интервью «Ведомостям» Васильева рассказывает о создании костюмов для современных сказок и работе над фильмом «Груз 200», а также рассуждает о том, почему художник должен разбираться в живописи, музыке, литературе и даже физике, математике, химии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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