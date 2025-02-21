Надежда Васильева: «Нельзя персонажей просто одевать в нарядные тряпки»

«Нельзя персонажей просто одевать в нарядные тряпки»Художник по костюмам рассказала о работе с Алексеем Балабановым и как угадывать замысел режиссера
Надежда Васильева – один из самых востребованных художников по костюмам в российском кино. Она «одевала» фильмы Алексея Балабанова и Рустама Хамдамова, Клима Шипенко и Ренаты Литвиновой, Алексея Учителя и Игоря Волошина. Но главным в своей профессии она считает способность художника почувствовать и предугадать задачу режиссера.
Васильева называет себя не художницей, а художником. Терпеть не может слово «гений», но, когда расспрашиваешь ее о Балабанове – главном режиссере ее жизни, отвечает: «Мне не встречались другие кинорежиссеры, способные снять сценарий из 14 страничек так, чтобы фильм потом смотрели миллионы и он бы так волновал зрителя».
В интервью «Ведомостям» Васильева рассказывает о создании костюмов для современных сказок и работе над фильмом «Груз 200», а также рассуждает о том, почему художник должен разбираться в живописи, музыке, литературе и даже физике, математике, химии.