Надежда Васильева: «Нельзя персонажей просто одевать в нарядные тряпки»

Васильева называет себя не художницей, а художником. Терпеть не может слово «гений», но, когда расспрашиваешь ее о Балабанове – главном режиссере ее жизни, отвечает: «Мне не встречались другие кинорежиссеры, способные снять сценарий из 14 страничек так, чтобы фильм потом смотрели миллионы и он бы так волновал зрителя».