Tripadvisor назвал лучшие авиакомпании мира
«Аэрофлот» в десятку лучших не попал, но выиграл в двух категориях
Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Афирики и Ближнего Востока и в категориях «Эконом класс» и «Первый класс»
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Второе место пользователи отдали Singapore Airlines. Еще одна победа авиакомпании в рейтинге этого года — среди перевозчиков Азиатско-тихоокеанского региона
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Замыкает тройку лидеров авиакомпания Azul — небольшой бюджетный перевозчик Бразилии, выполняющий регулярные и чартерные пассажирские перевозки
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На четвертом месте еще одна бюджетная авиакомпания — JetBlue Airways. В основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах
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На пятом месте в этом году оказалась компания Air New Zealand. Ей же пользователи отдали премию Best Premium Economy
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Korean Air
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Следом за ней расположилась Japan Airlines — флагманский перевозчик Японии
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На восьмое место пользователи поместили THAI Smile. «Дочка» авиакомпании Thai Air создана в 2012 г., сейчас выполняет преимущественно внутренние рейсы
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Еще один локальный авиаперевозчик в топ-10 — Alaska Airlines, чья маршрутная сеть охватывает более 92 городов в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике
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Замыкает десятку лучших 2017 г. Garuda Indonesia — национальная авиакомпания Индонезии, названная в честь мифической птицы индуистского бога Вишну — Гаруды, являющейся символом страны
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"Аэрофлот" в топ-10 не попал, но выиграл в двух других категориях - "Лучшая авиакомпания Европы" и "Лучший бизнес-класс"
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Еще один региональный победитель, не попавший в десятку лучших - Avianca, крупнейшая частная авиакомпания Колумбии. Ее признали лучшим перевозчиком Латинской Америки
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