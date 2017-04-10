Tripadvisor назвал лучшие авиакомпании мира

Jon Super / AP

Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Афирики и Ближнего Востока и в категориях «Эконом класс» и «Первый класс»

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