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Tripadvisor назвал лучшие авиакомпании мира

«Аэрофлот» в десятку лучших не попал, но выиграл в двух категориях
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Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Афирики и Ближнего Востока и в категориях «Эконом класс» и «Первый класс»
Jon Super / AP
Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Афирики и Ближнего Востока и в категориях «Эконом класс» и «Первый класс»
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Второе место пользователи отдали Singapore Airlines. Еще одна победа авиакомпании в рейтинге этого года — среди перевозчиков Азиатско-тихоокеанского региона
Reed Saxon / AP
Второе место пользователи отдали Singapore Airlines. Еще одна победа авиакомпании в рейтинге этого года — среди перевозчиков Азиатско-тихоокеанского региона
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Замыкает тройку лидеров авиакомпания Azul — небольшой бюджетный перевозчик Бразилии, выполняющий регулярные и чартерные пассажирские перевозки
Ricardo Moraes / AP
Замыкает тройку лидеров авиакомпания Azul — небольшой бюджетный перевозчик Бразилии, выполняющий регулярные и чартерные пассажирские перевозки
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На четвертом месте еще одна бюджетная авиакомпания — JetBlue Airways. В основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах
Noah Berger / AP
На четвертом месте еще одна бюджетная авиакомпания — JetBlue Airways. В основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах
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На пятом месте в этом году оказалась компания Air New Zealand. Ей же пользователи отдали премию Best Premium Economy
Peter Meecham / AP
На пятом месте в этом году оказалась компания Air New Zealand. Ей же пользователи отдали премию Best Premium Economy
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Korean Air
Ahn Young-joon / AP
Korean Air
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Следом за ней расположилась Japan Airlines — флагманский перевозчик Японии
Michael Dwyer / AP
Следом за ней расположилась Japan Airlines — флагманский перевозчик Японии
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На восьмое место пользователи поместили THAI Smile. «Дочка» авиакомпании Thai Air создана в 2012 г., сейчас выполняет преимущественно внутренние рейсы
facebook.com/ThaiSmileAirways
На восьмое место пользователи поместили THAI Smile. «Дочка» авиакомпании Thai Air создана в 2012 г., сейчас выполняет преимущественно внутренние рейсы
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Еще один локальный авиаперевозчик в топ-10 — Alaska Airlines, чья маршрутная сеть охватывает более 92 городов в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике
Ted S. Warren / AP
Еще один локальный авиаперевозчик в топ-10 — Alaska Airlines, чья маршрутная сеть охватывает более 92 городов в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике
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Замыкает десятку лучших 2017 г. Garuda Indonesia — национальная авиакомпания Индонезии, названная в честь мифической птицы индуистского бога Вишну — Гаруды, являющейся символом страны
Tatan Syuflana / AP
Замыкает десятку лучших 2017 г. Garuda Indonesia — национальная авиакомпания Индонезии, названная в честь мифической птицы индуистского бога Вишну — Гаруды, являющейся символом страны
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"Аэрофлот" в топ-10 не попал, но выиграл в двух других категориях - "Лучшая авиакомпания Европы" и "Лучший бизнес-класс"
М. Стулов / Ведомости
"Аэрофлот" в топ-10 не попал, но выиграл в двух других категориях - "Лучшая авиакомпания Европы" и "Лучший бизнес-класс"
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Еще один региональный победитель, не попавший в десятку лучших - Avianca, крупнейшая частная авиакомпания Колумбии. Ее признали лучшим перевозчиком Латинской Америки
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Еще один региональный победитель, не попавший в десятку лучших - Avianca, крупнейшая частная авиакомпания Колумбии. Ее признали лучшим перевозчиком Латинской Америки
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  • Tripadvisor.com опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира по результатам голосования пользователей. Топ-10 возглавила Emirates. Также компания выиграла еще три номинации: стала первой среди стран Афирики и Ближнего Востока и в категориях «Эконом класс» и «Первый класс»
  • Второе место пользователи отдали Singapore Airlines. Еще одна победа авиакомпании в рейтинге этого года — среди перевозчиков Азиатско-тихоокеанского региона
  • Замыкает тройку лидеров авиакомпания Azul — небольшой бюджетный перевозчик Бразилии, выполняющий регулярные и чартерные пассажирские перевозки
  • На четвертом месте еще одна бюджетная авиакомпания — JetBlue Airways. В основном совершает рейсы в Соединенных Штатах, Карибском бассейне и Мексике, а также на Багамских островах и Бермудских островах
  • На пятом месте в этом году оказалась компания Air New Zealand. Ей же пользователи отдали премию Best Premium Economy
  • Korean Air
  • Следом за ней расположилась Japan Airlines — флагманский перевозчик Японии
  • На восьмое место пользователи поместили THAI Smile. «Дочка» авиакомпании Thai Air создана в 2012 г., сейчас выполняет преимущественно внутренние рейсы
  • Еще один локальный авиаперевозчик в топ-10 — Alaska Airlines, чья маршрутная сеть охватывает более 92 городов в Соединённых Штатах, Канаде и Мексике
  • Замыкает десятку лучших 2017 г. Garuda Indonesia — национальная авиакомпания Индонезии, названная в честь мифической птицы индуистского бога Вишну — Гаруды, являющейся символом страны
  • "Аэрофлот" в топ-10 не попал, но выиграл в двух других категориях - "Лучшая авиакомпания Европы" и "Лучший бизнес-класс"
  • Еще один региональный победитель, не попавший в десятку лучших - Avianca, крупнейшая частная авиакомпания Колумбии. Ее признали лучшим перевозчиком Латинской Америки
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