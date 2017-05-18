Дом-музей Марины Цветаевой открылся после реставрации

Авилов Александр / Агентство городских новостей «Москва»

«Впервые мы ввели в состав экспозиции комнату, которая раньше была закрыта для посетителей, так называемая «гостевая». Эта комната использовалась при Цветаевой в разное время по-разному. Но преимущественно она ее либо сдавала, либо предлагала остановиться своим гостям», - рассказала директор музея Елена Жук (цитата по АГН «Москва»)

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