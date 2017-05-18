Дом-музей Марины Цветаевой открылся после реставрации
Теперь для посещения доступны еще четыре зала
Дом-музей Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке открылся для посетителей после проведения ремонтно-реставрационных работ, приуроченных к 125-летию со дня рождения поэтессы и 25-летию создания музея
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Был проведен не только ремонт, но и реставрация и возобновление экспозиционного ряда
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«После реставрации удалось открыть для посещения еще четыре помещения в этом очень небольшом объекте, что потребовало серьезного музейного проектирования. Кроме того, экспозиционный ряд дополнен 70 подлинными предметами, связанными с жизнью семьи Марины Ивановны», - заявил руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский (цитата по АГН «Москва»)
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20 мая во время акции «Ночь в музее» любой желающий сможет посетить музей и оценить результат реставрационных работ
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«Мы обновили 100% помещения музея, это большая тоже редкость, мы уточнили контуры мемориального пространства», - заявила директор музея Елена Жук (цитата по АГН «Москва»).
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«Впервые мы ввели в состав экспозиции комнату, которая раньше была закрыта для посетителей, так называемая «гостевая». Эта комната использовалась при Цветаевой в разное время по-разному. Но преимущественно она ее либо сдавала, либо предлагала остановиться своим гостям», - рассказала директор музея Елена Жук (цитата по АГН «Москва»)
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Фонд музея насчитывает свыше 50 000 экспонатов
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В этом доме поэтесса жила с 1914 по 1922 г.
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Во времена молодости Цветаевой по адресу Борисоглебский, 6, располагалось несколько строений, объединенных зеленым двором с колодцем; два дома стояли по красной линии, два – в глубине двора. Были и хозяйственные постройки. Въезд во двор закрывали чугунные ворота, сообщается на официальном сайте музея
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Дом был построен по проекту архитектора Никифорова
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"Реставрация Дома-музея Марины Цветаевой - подарок города к Международному дню музеев. Спасибо всем, кто сохраняет наше культурное богатство", - написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter
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Дом-музей Цветаевой располагается по адресу: Борисоглебский пер., д. 6, стр. 1.
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