Что можно увидеть на экскурсии по Большому театру

Андрей Гордеев / Ведомости

Если большинство помещений театра можно увидеть и во время посещения спектаклей, то некоторые - только на экскурсии. Например, репетиционный зал. Если повезет, во время экскурсии можно увидеть репетицию постановок из репертуара театра

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