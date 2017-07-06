Что можно увидеть на экскурсии по Большому театру
Репортаж фотографа «Ведомостей»
В Большом театре регулярно проводятся экскурсии по историческому зданию. Они сопровождаются рассказом об истории и архитектуре Большого. На фото: Большое зрительское фойе
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Экскурсия начинается с посещения Бетховенского зала, появившегося в Большом после реконструкции. Бетховенский - зал-трансформер: здесь сдвигается сцена, стены, зрительные места
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В фойе Большого регулярно проводятся выставки. Их посещение и краткий рассказ о героях выставки, как правило, входят в программу экскурсии
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Работа императорской ложи (на фото справа, за посетителями) сейчас контролируется ФСО, посетить ее могут только президент России и его гости, в остальное время ложа закрыта.
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На самом верхнем - четвертом - ярусе Большого театра
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Если большинство помещений театра можно увидеть и во время посещения спектаклей, то некоторые - только на экскурсии. Например, репетиционный зал. Если повезет, во время экскурсии можно увидеть репетицию постановок из репертуара театра
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В оркестровой яме репетиционного зала
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Экскурсии проводятся индивидуально и в группах, на русском или английском языке
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Все детали отделки можно увидеть вблизи
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В процессе реставрации Большого были восстановлены уникальные вышитые панно, украшающие стены Большого и Малого Императорского фойе
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Малое Императорское фойе
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Экскурсию корреспондентам «Ведомостей» проводила сотрудник Музея Большого театра
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