Десять главных коллекций Недели свадебной моды

Viktor & Rolf

Большинство марок не проводят на Неделе свадебной моды привычных показов, как на неделях pret-a-porte и haute couture, а ограничиваются презентациями для прессы и клиентов. Одна из таких презентаций - Viktor & Rolf. Это третья свадебная коллекция дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снёрена, в этот раз сделавших акцент на четком силуэте и почти отказавшихся от декора

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