Десять главных коллекций Недели свадебной моды
Тенденции следующего года на главном профильном смотре в Нью-Йорке
В Нью-Йорке прошла Неделя свадебной моды, где свои коллекции представляют главные профильные марки и дизайнеры. Мероприятие проходит два раза в год - весной и осенью - и представляет коллекции на сезон вперед. На фото: модели на презентации марки Marchesa
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Большинство марок не проводят на Неделе свадебной моды привычных показов, как на неделях pret-a-porte и haute couture, а ограничиваются презентациями для прессы и клиентов. Одна из таких презентаций - Viktor & Rolf. Это третья свадебная коллекция дизайнеров Виктора Хорстинга и Рольфа Снёрена, в этот раз сделавших акцент на четком силуэте и почти отказавшихся от декора
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Наим Хан, американский модельер индийского происхождения, вдохновлен идеей глобальной моды и старается использовать в коллекциях Naeem Khan узнаваемые визуальные коды разных культур
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Свадебная мода Carolina Herrera всегда созвучна коллекциям готовой одежды - лаконичная, элегантная, вне времени
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Коллеция Badgley Mischka вдохновлена побережьем Италии. «Свадебная мода не должна быть суровой, мы хотели создать легкое, чувственное и безмятежное настроение», - объясняют дизайнеры марки Марк Бэджли и Джеймс Мишка
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Темой коллекции haute couture, которую клиенты Elie Saab увидели летом этого года, стали сказки и сказочные персонажи. Ее же дизайнер марки Эли Сааб повторяет, создавая свадебные платья: источником вдохновения для него стали феи, принцессы, эльфы и другие сказочные персонажи
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Главный экспериментатор в мире свадебной моды - Вера Вонг. Уже третий год для коллекций Vera Wang она выбирает не самый очевидный для свадеб стиль - готику
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Дизайнер марки Monique Lhuillier Моник Люлье, напротив, избегает экспериментов и создает коллекции, которые максимально соответствуют ожиданиям большинства клиенток
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В прошлом сезоне дизайнер Рим Акра включил в дефиле 12 черных нарядов. объяснив это тем, что хотел создать образ современной невесты. В этот раз он придумал более классическую коллекцию, но продолжил эксперименты с цветом: большинство платьев Reem Acra этого сезона не белые, а с легким зеленым оттенком
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Модель из коллекции Zuhair Murad
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