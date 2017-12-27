Лучшие фотографии «Ведомостей» в 2017 году
Самые яркие и запоминающиеся снимки года
Масленичные украшения на Поклонной горе в Москве
1/50
На одном из избирательных участков Москвы в единый день голосования
2/50
Работы по программе «Моя улица»
3/50
Министр экономического развития Максим Орешкин на Российско-Саудовском инвестиционном форуме
4/50
Ретропоезд на выставке «ЭКСПО 1520» в Москве
5/50
Парламентарии Валентина Петренко и Оксана Белоконь на заседании Совета Федерации
6/50
К 870-летию Москвы в городе открыли новый парк «Зарядье»
7/50
Несанкционированный митинг в Москве у посольства Мьянмы. Мусульмане провели его в поддержку жертв преследований со стороны военного правительства этого государства
8/50
Совладелец USM Holdings Алишер Усманов на главном форуме РСПП
9/50
Снос пятиэтажек в Москве в одном кадре
10/50
Алексей Навальный открыл предвыборный штаб во Владимире и нескольких других городах в апреле
11/50
Акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального 7 октября в Москве
12/50
Госдума приняла законопроект о реновации жилья 14 июня. У здания прошли пикеты сторонников и противников закона, был задержан председатель московского регионального отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин (на фото)
13/50
Соревнования «Танковый биатлон» в подмосковном парке «Патриот»
14/50
Генеральный директор «Почты России» Дмитрий Страшнов
15/50
Ночная репетиция Парада Победы
16/50
День российского бокса в первый раз отметили на Красной площади
17/50
Новые истребители Т-50 на авиасалоне МАКС
18/50
26 февраля в Москве прошел марш памяти Бориса Немцова. Неизвестный мужчина плеснул зеленкой в лицо председателю партии «Парнас» Михаилу Касьянову, полиция задержала напавшего
19/50
Фестиваль «Времена и эпохи»
20/50
Президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации российских банков
21/50
Вице-премьер Аркадий Дворкович и министр экономического развития Максим Орешкин (слева направо) болеют за сборную России на Кубке конфедераций
22/50
Акция «Надоел» в Москве, 29 апреля
23/50
12 июня на Тверской улице в Москве прошла акция против коррупции, на ней было задержано более 600 человек
24/50
В майские праздники столицу занесло снегом
25/50
Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и министр природных ресурсов Сергей Донской на открытии «Ямал СПГ»
26/50
Будни московской полиции
27/50
В московском метро
28/50
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер наблюдает за скачками на Московском ипподроме
29/50
У Киевского вокзала
30/50
Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев в Замоскворецком суде
31/50
Посетители на выставке SUPERPUTIN
32/50
Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на пост президента России, на пресс-конференции
33/50
Строительство станции метро «Лефортово»
34/50
Режиссер Кирилл Серебренников в Басманном суде
35/50
Пожар в торговом центре «РИО» на Дмитровском шоссе
36/50
Фестиваль искусств «Вдохновение» на ВДНХ
37/50
Акция памяти жертв теракта в Петербурге, Манежная площадь в Москве, апрель
38/50
Московское небо
39/50
Выходные в парке «Музеон»
40/50
Мэр Москвы Сергей Собянин инспектирует город
41/50
По традиции десантники отметили день ВДВ в парке Горького
42/50
Отражение здания МИДа в автомобиле этого ведомства
43/50
Рекламная кампания сериала «Игра престолов» в московском метро
44/50
Военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» прошел на Красной площади
45/50
Бизнесмен Михаил Прохоров и другие миллиардеры пришли в Кремль на встречу с президентом
46/50
Дирижер Кирилл Карабиц в Концертном зале имени Чайковского
47/50
Президент Владимир Путин наградил предправления «Газпрома» Алексея Миллера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
48/50
Концерт Стинга в Москве
49/50
Новый официальный экипировщик олимпийских сборных России Zasport 30 ноября представил комплект формы для Игр-2018 в Пхенчхане. Позднее, 5 декабря, МОК допустил российских спортсменов к участию в Олимпиаде только под нейтральным флагом, поэтому они будут одеты в форму от Bosco
50/50
Самые популярные галереи