Как танкисты играют в «биатлон»
В подмосковном Алабино проходит конкурс для бронированных машин
В подмосковном парке «Патриот» проходит конкурс «Танковый биатлон»
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В 2017 г. соревнуются 19 команд (России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды)
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Соревнования пройдут в России, Китае, Казахстане, Азербайджане и Белоруссии
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В финал танкового биатлона должны выйти четыре команды
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В играх от России задействовано 675 единиц военной и специальной техники, сообщало Минобороны
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От других государств прибыло 67 единиц военной техники
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