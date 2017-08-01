Как танкисты играют в «биатлон»

Максим Стулов / Ведомости

В 2017 г. соревнуются 19 команд (России, Азербайджана, Армении, Анголы, Белоруссии, Венесуэлы, Зимбабве, Индии, Ирана, Казахстана, Кувейта, Киргизии, Китая, Лаоса, Монголии, Никарагуа, Сербии, Таджикистана и Уганды)

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