Безопасность и право

Как танкисты играют в «биатлон»

В подмосковном Алабино проходит конкурс для бронированных машин
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