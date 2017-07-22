Фестиваль искусств «Вдохновение» открылся на ВДНХ
До 1 августа можно увидеть световые скульптуры и мультимедиа инсталляции
С 21 июля по 1 августа в парке «Останкино» на ВДНХ работает фестиваль искусств «Вдохновение»
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Его основная часть - светопроекционные скульптуры и инсталляции, которыми украсили почти километр парка, начиная от главного входа
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Световые эффекты включают с 21:00 до 00:30, приходить рекомендуют, когда стемнеет
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Тема фестиваля в этом году звучит как «Природа вдохновения», а получившиеся инсталляции организаторы называют «волшебным лесом»
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Часть зон сделали интерактивными
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Над оформлением фестиваля работали европейские художники, в том числе Жюльен Павийяр, один из создателей знаменитого Фестиваля света в Лионе, указано на сайте ВДНХ
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Одна из тематических зон фестиваля называется "Пандора", здесь попробовали воссоздать мир фантастической планеты из "Аватара" Джеймса Кэмерона
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Также в "Останкино" можно увидеть кинетические скульптуры европейских художников и летающие инсталляции из светящихся рыб
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Фрагмент декора фестиваля
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Фестиваль закроется 1 августа световым шоу и концертом симфонического оркестра
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Световое оформление фестиваля
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Вход на фестиваль свободный
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