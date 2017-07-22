Досуг

Фестиваль искусств «Вдохновение» открылся на ВДНХ

До 1 августа можно увидеть световые скульптуры и мультимедиа инсталляции
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