Японец Ханю выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Японский фигурист Юдзуру Ханю стал чемпионом мира, выиграв первенство планеты в столице Финляндии Хельсинки. Он набрал 321,59 балла.

Серебро завоевал другой представитель Японии Шома Уно (319,31 балла). Третье место занял китайский спортсмен Цзинь Боян (303,58 балла).

Лучший результат среди россиян показал Михаил Коляда, занявший 8-е место (257,47 балла). Максим Ковтун стал 11-м (245,84 балла).

Чемпионкой мира среди женщин стала российская фигуристка Евгения Медведева. Она набрала 233,41 балла, побив собственный мировой рекорд.