Эрмитаж был самым посещаемым российским музеем в 2016 г.

Газета The Art Newspaper Russia опубликовала статистику посещаемости российских музеев и самых популярных выставок 2016 г., составленную на основе предоставленных музейными пресс-службами данных. Самый посещаемый российский музей, как и в предыдущие годы, Государственный Эрмитаж (4 119 103 посещения). За ним идут Русский музей (2 528 550), Третьяковская галерея ( 2 325 759) и ГМИИ им. А. С. Пушкина (1 133 200). Причем посещаемость Русского музея и Третьяковской галереи увеличилась более чем на 1 млн посещений по сравнению с прошлым годом. Эрмитаж занимает по посещаемости девятую позицию в мировом музейном рейтинге. Возглавляет его, как всегда, Лувр (7 400 000), за ним плотно идут Метрополитен, Британский музей и лондонская Национальная галерея. Самой посещаемой выставкой в мире стали «Шедевры постимпрессионизма» в Рио-де-Жанейро (9700 посетителей в день). В России на 1-м месте стоит «Византия сквозь века» в Эрмитаже (1 408 000 зрителей), очевидно, ее посетила половина зрителей, пришедших в Эрмитаж.