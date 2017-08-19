«Спартак» уступил «Локомотиву» со счетом 3:4

Московский футбольный клуб «Спартак» уступил столичному «Локомотиву» в матче 7-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на домашнем стадионе «Спартака» и завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.

Голы в ворота «Локомотива» забили полузащитник Денис Глушаков на 30-й минуте матча, нападающий Луис Адриано на 43-й и полузащитник Куинси Промес на 92-й. В ворота «Спартака» голы забили полузащитники Дмитрий Баринов на 48-й минуте, Алексей Миранчук на 68-й, Александр Коломейцев на 83-й и Мануэл Фернандеш на 91-й.

На данном этапе «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата (16 очков), «Спартак» расположился на 10-й строчке (8 очков).

В следующем туре «Локомотив» 26 августа примет у себя екатеринбургский «Урал», «Спартак» днем позже сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск».