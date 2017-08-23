Bulgari учредила премию для молодых художников

Ювелирная компания Bulgari с этого года станет партнером ежегодной премии для молодых художников, учрежденной Национальным музеем искусств XXI века (Maxxi) в Риме. После соглашения о сотрудничестве награду Premio Maxxi переименовали в Maxxi Bulgari Prize. Выбирать победителей будут директор музея Maxxi Хоу Ханру, независимый куратор Дэвид Эллиотт, директор Музея современного искусства Токио Юко Хасэгава и директор лондонской галереи Serpentine Ханс-Ульрих Обрист. Финалистов объявят 3 октября 2017 г. на ярмарке современного искусства Frieze. Позже работы финалистов представят публике в рамках отдельной выставки в Maxxi.

Победителя определят в октябре следующего года.