Главные ювелирные украшения года
Коллекции высокого ювелирного искусства от крупнейших марок
В рамках Недели высокой моды в Париже многие крупные марки представили новые коллекции высокого ювелирного искусства. Правда, часть из них публика уже видела ранее. Например, колье Baikal из новой коллекции Hiver Impérial французского дома Boucheron актриса Сальма Хайек демонстрировала в мае на Каннском кинофестивале. Колье с лунным камнем, жемчугом, бриллиантами украшено центральным аквамарином «Санта-Мария» весом 78,33 карата
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Коллекция Hiver Impérial, созданная креативным директором Boucheron Клэр Шуан, посвящена русской зиме. Поэтому большинство украшений выполнены в характерной цветовой гамме - оттенках белого, синего и голубого. Часть украшений напоминает снежинки, льдинки, иней или выполнена в форме северных животных. На фото: колье-трансформер Flocon Impérial с горным хрусталем и бриллиантами, кольцо и серьги Baikal из белого золота с искусственно выращенным жемчугом и бриллиантами, а также аквамаринами «Санта-Мария» грушевидной огранки
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Итальянский дом Bulgari новую коллекцию Festa представил в Венеции. Темой коллекции стало итальянское умение радоваться жизни, а Венеция - город, где проходят один из самых знаменитых карнавалов, кинофестиваль и историческая регата, объяснила свой выбор креативный директор марки и директор по закупке драгоценных камней Лючия Сильвестри
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Коллекция включает более ста украшений и часов, около 30 из них посвящены знаменитым итальянским аристократкам. Например, сотуар Royal Pearls, украшенный 104 японскими жемчужинами акойя и колумбийским изумрудом огранки кабошон весом 26.10 каратов, напоминает об украшении из коллекции княгини Марии Манчини Колонны
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В коллекции Résonances дома Cartier много украшений-трансформеров. Одно из них - двусторонний браслет Eurythmie со стилизованной чешуей из розового золота: с одной стороны он декорирован бриллиантами, с другой - лазуритом
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Еще один трансформер - колье из платины с жемчугом, прозрачными и желтыми бриллиантами, подвески от которого можно носить как серьги
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Коллекция Chanel Flying Cloud условно поделена на две частеи. Первая переосмысливает простые предметы из морского обихода: буи, канаты, якоря, паруса, компасы. Один из самых необычных сетов - Sailor Tattoo, посвященный матросским татуировкам. Им ювелиры Chanel вновь напоминают о способности бренда к самоиронии
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Вторая состоит из вариаций на темы классического летнего гардероба, например один из сетов переиначивает золотые галуны с флотской формы, а другой декорирован крупными пуговицами из желтого и белого золота, напоминающими форменные кители. Основные цвета коллекции — белый и синий. На фото: колье Sapphire Stripes с бриллиантами и сапфирами
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Коллекция Chaumet est une fête разделена на четыре темы, каждая из которых отражает настроение парижских вечеринок. На фото: колье и серьги Rhapsodie Transatlantique с морганитом, бериллом, топазом, танзанитом и бриллиантами
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Знаковые украшения для Chaumet - тиары, их обязательно включают в новые коллекции. Одна из новинок этого года - тиара «Зимний вальс» с бриллиантами и жемчугом акойя
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Прообразом бриллиантового колье из коллекции Chopard «Шелковый путь» стали украшения кочевников
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Коллекция создана совместно сопрезидентом и креативным директором Chopard Каролиной Шойфеле и дизайнером из Китая Гуо Пеем. Она во многом ориентирована на вкусы восточных клиентов марки и вдохновлена традиционными восточными украшениями. На фото: серьги из белого золота и титана с резным жадеитом, изумрудами и сапфирами
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Креативный директор Dior Joaillerie Виктуар де Кастеллан продолжает тему, начатую в прошлом году, и вновь посвящает украшения Версалю. Но если раньше дизайн драгоценностей был созвучен элементам интерьеров знаменитого загородного дворца, то сейчас Виктуар сделала акцент на сады и цветы. На фото: двойное кольцо и браслет (внизу) Dior Bosquet De La Salle De Bal
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Как и несколько последних сезонов, в коллекции много асимметрии. Например, Виктуар сделала разными почти все серьги. На фото: колье и серьги Plaisir Champetre с сапфирами и изумрудами
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В этом году представлять новые украшения De Beers пригласили актрису Фань Бинбин. На фото: актриса в колье и серьгах из сета «Цветущий лотос» с бриллиантами разной огранки
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Коллекция Lotus by De Beers показывает красоту цветков лотоса в разные моменты дня, от восхода до заката. На фото: фрагмент колье с подвеской с голубовато-зеленым бриллиантом весом 18,79 карат
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Коллекция Louis Vuitton получила название Conquête - «Завоевание». С ее помощью марка чествует самостоятельных и уверенных в себе женщин, а также их достижения. В коллекцию вошло около 60 украшений, три из которых - уникальные колье. Одно из них - колье с топазом весом 37,07 карат и бриллиантовым цветком, повторяющим традиционный символ марки (на фото слева).
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Также в украшениях Conquête ювелиры марки впервые объединили два знаковых символа - цветок и букву V из монограммы Louis Vuitton. На фото: колье с турмалином весом 54,30 карат на цепочке из жемчуга и бриллиантов, кольца с топазом и бриллиантами
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Украшения Piaget «Путешествие солнечного света», как и Boucheron, официально представлены на Неделе моды в Париже, но впервые были продемонстрированы на Каннском фестивале. Тогда колье с рубинами и бриллиантами выбрала актриса Джессика Честейн - член жюри фестиваля, а также лицо Piaget с 2015 г.
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Модель Шанина Шейк в колье и серьгах с изумрудами «Путешествие солнечного света» на официальной презентации коллекции
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Коллекцию «Секрет» ювелиры Van Cleef & Arpels называют самой таинственной в истории марки: многие украшения снабжены потайными механизмами или транформируются. Например, в подвеске колье спрятана птица, которая становится видна, если отодвинуть крышечку
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А в броши (на модели) под бриллиантовым листком спрятана божья коровка
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