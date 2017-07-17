Главные ювелирные украшения года

Louis Vuitton

Коллекция Louis Vuitton получила название Conquête - «Завоевание». С ее помощью марка чествует самостоятельных и уверенных в себе женщин, а также их достижения. В коллекцию вошло около 60 украшений, три из которых - уникальные колье. Одно из них - колье с топазом весом 37,07 карат и бриллиантовым цветком, повторяющим традиционный символ марки (на фото слева).

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