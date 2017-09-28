Сценарий фильма «Завтрак у Тиффани» с пометками Хэпберн продан за $847 000

Экземпляр сценария фильма «Завтрак у Тиффани» (Breakfast at Tiffany's, 1961), принадлежавший Одри Хэпберн, продан на аукционе британского дома Christie's за рекордные 632 750 фунтов стерлингов (около $847 000). Покупатель — ювелирная компания Tiffany&Co, пишет газета New York Times.

«Это мировой рекорд за сценарий фильма. Эстимейт составлял 60 000-90 000 фунтов стерлингов», — сказал «РИА Новости» представитель аукционного дома.

В рабочем сценарии есть сцены, которые не вошли в окончательную редакцию фильма. На страницах экземпляра множество пометок, сделанных Хэпберн. «Посмотрите, во-первых, на ее прекрасный почерк, а, во-вторых, на количество пометок. Можно взять этот сценарий и смотреть с ним фильм, и вы увидите, как она делает акцент на подчеркнутых словах, и насколько этот акцент правильный», — сказал глава английского подразделения Christie’s Орландо Рок.

Помимо сценария на торги выставлены и другие личные вещи актрисы — документы, платья, аксессуары, фотографии. Всего около 500 предметов.