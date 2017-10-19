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Тверская улица в Новый год станет пешеходной

В период с 31 декабря по 2 января Тверская улица в Москве будет закрыта для автомобилей, сообщил руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. «Впервые на Новый год 31 декабря, 1 и 2 января мы хотим сделать Тверскую улицу пешеходной. Принято решение, что на ней развернется театральное действие, различные инсталляции, запланирована анимационная программа», — сказал Немерюк.

Праздничные мероприятия также будут проходить на улице Охотный ряд и на Театральном проезде. Кроме того, специальная праздничная программа будет организована на площадках вдоль Садового кольца. Немерюк рассказал, что в этом году в пятый раз пройдет фестиваль «Путешествие в Рождество», который развернется на 69 площадках.

Ранее сегодня сообщалось, что Москва заметно — почти на треть, до 930 млн руб. — сократит затраты на празднование Нового года. Сэкономить удастся за счет конструкций и арт-объектов, уже установленных на улицах для городских праздников. Новогоднее оформление Москвы в прошлом году стало поводом для скандала: с учетом украшения столица потратила на Новый год 7 млрд руб.

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