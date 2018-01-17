Стиль жизни

Новости

Власти Великобритании разработают меры для борьбы с одиночеством граждан

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что правительство займется решением проблемы одиночества и социальной изоляции в стране. Министр по делам спорта и гражданского общества Трейси Крауч возглавит межправительственную группу, в задачи которой войдет продвижение этой темы среди всех правительственных структур. Об этом говорится на сайте британского правительства.

Крауч должна будет подготовить стратегию по борьбе с одиночеством, ей также предстоит сотрудничать с коммерческими и благотворительными организациями для решения проблемы. По словам Мэй, для слишком многих людей одиночество стало печальной реальностью современной жизни.

По данным британского подразделения Красного Креста, в Великобритании около 9 млн человек часто жалуются на одиночество. Около 200 000 пожилых людей не общаются с друзьями и близкими более месяца. По данным благотворительной организации Age UK Barnet, вред для здоровья от одиночества сравним с последствиями курения в день 15 сигарет.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что Крауч продолжит работу депутата Джо Кокс, которая была убита в 2016 г. «Она понимала масштабы одиночества в стране и посвятила себя помощи страдающим от этого людям», – заявила Мэй.